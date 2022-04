Le uscite della settimana sono molteplici, ed anche Panini Comics arricchisce il suo catalogo, che copre fino al 1° maggio 2022 ovviamente. Partiamo subito e intanto vi ricordiamo che potete visitare il sito e lo shop ufficiale per eventuali acquisti online!

Le uscite Panini Marvel e DC dal 25 aprile al 1° maggio 2022!

MARVEL

Timeless: Il Futuro dell’Universo Marvel…Svelato!

Autori: Jed Mackay, Greg Land, Kev Walker, Mark Bagley

Pagine: 48

Formato: 17X26

Contiene: Timeless (2022) #1

Rilegatura: Spillato

Prezzo: 5,00 €

Kang è tornato… e ci mostra cosa leggeremo nei prossimi mesi! • A spasso nel tempo con uno dei villain più attesi sul grande schermo! • Un trittico di veterani alle matite: Kev “Dr. Strange” Walker, Greg “X-Men” Land e Mark “Ultimate Spider-Man” Bagley! • Inoltre, una pagina finale che vi lascerà a bocca aperta!

Savage Avengers 29

Autori: Patrick Zircher, Gerry Duggan

Pagine: 24

Formato: 17X26

Contiene: Savage Avengers (2019) #28

Rilegatura: Spillato

Prezzo: 3,00 €

Ultimo numero! • La battaglia contro Kulan Gath ha avuto conseguenze imprevedibili, e per Conan è arrivato il momento di compiere una scelta cruciale. • Rimane un’ultima prova da superare per il Barbaro e per… no, niente spoiler! Anche perché se ve lo dicessimo non ci credereste. • Le avventure dei Savage Avengers finiscono qui, ma il fuoco delle loro gesta arderà in eterno!

Capitan Marvel 27

Autori: Kelly Thompson, Sergio Davila

Pagine: 48

Formato: 17X26

Contiene: Captain Marvel (2019) #35/36

Rilegatura: Spillato

Prezzo: 5,00 €

La conclusione di L’ultima dei Marvel! • Avengers e Guardiani della Galassia si sono uniti nella battaglia contro Vox Supremo, ma ancora una volta il fato del conflitto è nelle mani di Capitan Marvel. • Messa alle strette, Carol Danvers ha reagito in una maniera che ha lasciato a bocca aperta il suo avversario quanto se stessa! • Come cambierà ora la vita della nostra eroina?

Gamma Flight: Le Radici del Male

Autori: Lan Medina, Crystal Frasier, Al Ewing

Pagine: 120

Formato: 17X26

Contiene: Gamma Flight (2021) #1/5

Rilegatura: Brossurato

Prezzo: 13,00 €

Gamma Flight aveva un solo compito: trovare e fermare l’Immortale Hulk. Ma alla resa dei conti il gruppo si è schierato con il Gigante di Giada… • …e ora il mondo intende fargliela pagare! • Puck, l’Uomo Assorbente, Titania, Doc Sasquatch e uno sfigurato Rick Jones sono in fuga da ogni autorità! • Sono dei fuorilegge che traboccano di energia gamma!

New Mutants 21

Autori: Danilo Beyruth, Alex Segura, Alba Glez, Vita Ayala

Pagine: 32

Formato: 17X26

Contiene: New Mutants (2019) #24, Marvel’s Voices: Community (2021) #1 (XIII)

Rilegatura: Spillato

Prezzo: 3,00 €

Una copertina ispirata al gioco dell’oca all’americana prepara la strada a grossi cambiamenti! • Le conseguenze dello scontro con il Re delle Ombre, sia per i New Mutants che per Amahl Farouk! • Novità in vista anche per Anole, Cosmar, No-Girl, Rain Boy e Scout! • In appendice: una storia di Sunspot!

X-Force 1 – Terreno di Caccia (Marvel Deluxe)

Autori: Jan Bazaldua, Joshua Cassara, Benjamin Percy

Pagine: 304

Formato: 18.3X27.7

Contiene: X-Force (2019) #1/12

Rilegatura: Cartonato

Prezzo: 32,00 €

Wolverine, Domino, Kid Omega, Bestia, Sage e Jean Grey sono… X-Force! • Anche Krakoa ha bisogno di qualcuno disposto a tutto pur di proteggerla… • …e quando l’impensabile accade sull’isola, i mutanti fondano una nuova X-Force! • Una delle X-serie più entusiasmanti e violente, firmata da Benjamin Percy (Wolverine) e dall’astro nascente Joshua Cassara!

Miles Morales 1 – Straight Out of Brooklyn (Marvel Collection)

Autori: Javier Garrón, Saladin Ahmed

Pagine: 136

Formato: 17X26

Contiene: Miles Morales: Spider-Man (2019) #1/6

Rilegatura: Brossurato

Prezzo: 17,00 €

Un nuovo inizio per Miles Morales, come sempre diviso tra la sua missione di super eroe e la normale vita di liceale. • Un’avventura con tanto di team-up inedito e sorprendente… • …e la partecipazione speciale di Capitan America! • Spider-Man sembra aver trovato un equilibrio tra affetti e identità: quanto potrà durare?

Thor 1 – Il Re Divoratore (Marvel Collection)

Autori: Donny Cates, Nic Klein

Pagine: 152

Formato: 17X26

Contiene: Thor (2020) #1/6

Rilegatura: Cartonato

Prezzo: 18,00 €

L’inizio di una nuova leggenda per il Dio del Tuono! • Donny Cates, la superstar della Marvel contemporanea, dà il via al suo ciclo di storie su Thor. • Il principe è diventato re, i Dieci Regni sono in pace e tutta Asgard si prostra al Tonante. • Ma c’è una minaccia cosmica che incombe: l’Inverno Nero sta arrivando!

Savage Avengers 2 – A Cena con Victor (Marvel Collection)

Autori: Ron Garney, Patch Zircher, Kim Jacinto, Gerry Duggan

Pagine: 144

Formato: 17X26

Contiene: Savage Avengers (2019) #6/10, Savage Avengers Annual (2019) #1

Rilegatura: Cartonato

Prezzo: 17,00 €

Lo stranissimo incontro tra Conan e il Dottor Destino! • Il terribile Kulan Gath non è ancora stato sconfitto e trama nell’ombra per riavere il suo amuleto… • Doctor Strange è pronto a scendere in campo per contrastare l’antico stregone. • Un folle viaggio a colpi di magia e spadoni, tra giungla brasiliana, Latveria e le piramidi egizie!

Re Conan 1 (Conan il barbaro 15)

Autori: Mahmud Asrar, Jason Aaron

Pagine: 40

Formato: 17X26

Contiene: King Conan (2021) #1

Rilegatura: Spillato

Prezzo: 5,00 €

Ai nastri di partenza una nuova, selvaggia miniserie bimestrale in cinque numeri! • Una saga dedicata al re di Aquilonia dagli autori di Vita e morte di Conan! • L’ultima battaglia di Conan ai confini del mondo comincia qui! • Pronti per le onde infestate dai vermi?

Amazing Spider-Man 84 (Spider-Man 793)

Autori: Jorge Fornés, Patrick Gleason, Saladin Ahmed

Pagine: 48

Formato: 17X26

Contiene: Amazing Spider-Man (2018) #82/83

Rilegatura: Spillato

Prezzo: 5,00 €

Continua l’emozionante ciclo di Beyond! • Pat Gleason disegna e, per la prima volta, scrive anche una storia di… Peter Parker?! • Un doppio, inquietante racconto di ambientazione ospedaliera! • Nel frattempo, le Figlie del drago trovano una vecchia conoscenza nelle profondità di Manhattan!

Marvel Integrale: Spider-Man di J.M. DeMatteis 15 (Marvel Integrale)

Autori: J.M. DeMatteis, Sal Buscema, Mark Bagley, Tom DeFalco, AA.VV.

Pagine: 96

Formato: 16X21

Contiene: Spectacular Spider-Man (1976) #201, Amazing Spider-Man (1963) #378, Web of Spider-Man (1985) #101, Spider-Man (1990) #35

Rilegatura: Brossurato

Prezzo: 4,90 €

Seconda parte del crossover più violento degli anni 90: Maximum Carnage! • Carnage e il suo gruppo di freak mettono a fuoco e fiamme New York, e Spider-Man non riesce più ad arginare il caos! • In suo soccorso, un gruppo di amici che comprende Cloak & Dagger, Black Cat e… Venom?! • Possibile che per prevalere il Ragno si veda costretto ad adottare la loro stessa violenza?

DC

Swamp Thing 1 – Metamorfosi (DC Collection)

Autori: Mike Perkins, Ram V

Pagine: 152

Formato: 17X26

Contiene: Future State: Swamp Thing (2021) #1/2, Swamp Thing (2021) #1/4

Rilegatura: Cartonato

Prezzo: 18,00 €

Nel mondo di Swamp Thing arriva un nuovo Guardiano del Verde, e il suo nome è Levi Kamei. • Incapace di controllare il suo potere, Levi si imbatte nei macabri omicidi commessi da una figura leggendaria nel deserto. • Levi prova a ricordare gli eventi accaduti nella sua terra natale che l’hanno portato a trasformarsi nella Cosa della Palude! • Una nuova serie dedicata Swamp Thing scritta dall’astro nascente Ram V (Catwoman) e disegnata dal veterano Mike Perkins (Lois Lane).

Wonder Girl 1 – Ritorno a Casa (DC Special)

Autori: Joëlle Jones, Adriana Melo

Pagine: 184

Formato: 17X26

Contiene: Wonder Girl (2021) #1/5

Rilegatura: Brossurato

Prezzo: 17,00 €

Le nuove avventure del personaggio più intrigante di Future State! • Yara Flor è una normalissima ragazza americana, ma un viaggio in Brasile cambierà tutto! • Un dono degli dèi la trasformerà in Wonder Girl… giusto in tempo per affrontare incredibili minacce! • Joëlle Jones ci racconta le origini di quella che in futuro potrebbe diventare la nuova Wonder Woman!

Batman: Reptilian 6 (DC Black Label)

Autori: Garth Ennis, Liam Sharp

Pagine: 32

Formato: 17X26

Contiene: Batman Reptilian (2021) #6

Rilegatura: Spillato

Prezzo: 3,00 €

Lo scontro finale tra Batman, Killer Croc e la grottesca creatura aliena! • Riuscirà questa improbabile alleanza ad avere successo, oppure il Cavaliere Oscuro fallirà? • E chi è il vero mostro in questo racconto? • Garth Ennis (The Boys) e Liam Sharp (Lanterna Verde) firmano l’incredibile finale di una storia tanto inusuale quanto appassionante.

Batman/Catwoman 10 (DC Black Label)

Autori: Clay Mann, Tom King

Pagine: 32

Formato: 17X26

Contiene: Batman Catwoman (2021) #10

Rilegatura: Spillato

Prezzo: 3,00 €

La miniserie di Tom King dedicata al Cavaliere Oscuro e al grande amore della sua vita, Catwoman, giunge a un momento cruciale! • Nelle tre linee temporali che compongono la storia, Selina Kyle dovrà combattere per sopravvivere… e l’esito di ogni scontro potrebbe essere sconvolgente! • La Felina Fatale riuscirà a gestire la rivalità con sua figlia Batwoman? • E cosa nasconde l’insolita amicizia che lega lei e Joker?

Batman 46

Autori: Mariko Tamaki, Dan Mora, Darick Robertson, Matthew Rosenberg, AA.VV.

Pagine: 48

Formato: 17X26

Contiene: Detective Comics (1937) #1043 (I), Detective Comics (1937) #1040 (II), Detective Comics (1937) #1041 (II)

Rilegatura: Spillato

Prezzo: 5,00 €

Le prime conseguenze di Fear State, con l’ufficio del sindaco Nakano sotto assedio! • È una situazione ad alto rischio, e l’unico che possa fare qualcosa è il supereroe che Nakano vorrebbe eliminare da Gotham: Batman! • Deb Donovan è sulle tracce di un’azione criminale bizzarra, e deve guardarsi le spalle da tutti, supereroi compresi! • Inoltre, la morte di uno dei più celebri avversari dell’Uomo Pipistrello!

Injustice: Anno Uno (DC Deluxe)

Autori: Mike Miller, Jheremy Raapack, Kevin Maguire, Tom Taylor, AA.VV.

Pagine: 440

Formato: 18.3X27.7

Contiene: Injustice: Gods Among Us (2013) #1/12, Injustice: Gods Among Us Annual (2014) #1

Rilegatura: Cartonato

Prezzo: 41,00 €

E venne il giorno più buio per Superman, quello in cui non fu in grado di proteggere la donna che amava e il bambino che aveva in grembo… • Secondo appuntamento con la saga a fumetti basata sul celebre videogame Injustice: God Among Us, sviluppato da NetherRealm Studios! • Un maxi volume di più di 400 pagine con la storia che conduce agli eventi visti all’inizio del videogioco! • Scritto da Tom Taylor (DCeased) per i disegni di Jheremy Raapack (Resident Evil), Mike S. Miller (Game of Thrones) e tanti altri!

Superman di John Byrne 16 (DC Best Seller)

Autori: Jerry Ordway, John Byrne

Pagine: 96

Formato: 16X21

Contiene: Superman (1987) #16, Adventures of Superman (1987) #439, Action Comics (1938) #599, Superman (1987) #17

Rilegatura: Brossurato

Prezzo: 4,90 €

E ora… Prankster! • Superman, i Metal Men e un incubo alla Kryptonite! • Il ritorno di Silver Banshee! • Una ragazza caduta dal cielo!

Wonder Woman 26

Autori: Michael W. Conrad, Emanuela Lupacchino, Travis Moore, Becky Cloonan

Pagine: 48

Formato: 17X26

Contiene: Wonder Woman (2016) #777 (I)/778 (I)

Rilegatura: Spillato

Prezzo: 5,00 €