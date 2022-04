Hunger Games: il prequel nelle sale nel 2023

Durante il panel di Lionsgate della CinemaCon di Las Vegas è stata ufficializzata l’uscita del prequel di Hunger Games, The Ballad Of Songbirds and Snakes.

Il prequel è tratto dall’ omonimo romanzo Ballata dell’usignolo e del serpente di Suzanne Collins, autrice della trilogia di romanzi di Hunger Games già trasposti al cinema nelle pellicole con protagonista Jennifer Lawrence.

Nel corso del panel è stata ufficializzata anche la data di uscita prevista, ovvero il 17 novembre 2023, il che significa che la produzione del film dovrà iniziare a breve.

Secondo la presentazione, Songbirds and Snakes “si concentrerà su Coriolanus Snow all’età di 18 anni, anni prima che diventasse il tirannico presidente di Panem. Il giovane Coriolanus è bello e affascinante e, sebbene la famiglia Snow stia passando tempi difficili, vede una possibilità per un cambiamento della sua sorte quando viene scelto per essere un mentore per i Decimi Hunger Games… solo per vedere la sua euforia delusa quando viene incaricato di fare da mentore alla ragazza tributo del povero Distretto 12.”

Questo è sicuramente un terreno fertile per intrighi, poiché Snow è un personaggio che vale la pena esplorare. Viene da chiedersi cosa possa essere successo in questo Hunger Games che lo ha messo sulla strada per diventare il personaggio che ritroviamo nella storia di Katniss.

Lionsgate è senza dubbio entusiasta, come si evince dalle parole pronunciate dal presidente Joe Drake quando la compagnia ha ottenuto i diritti: