Avatar 2 ha un titolo, ed ogni sequel sarà indipendente

Il primo trailer di Avatar 2 è stato proiettato alla CinemaCon e il sequel ora ha un titolo ufficiale, Avatar: The Way of Water.

Il produttore Jon Landau è salito sul palco della CinemaCon per presentare il primo filmato di Avatar 2 durante il panel della Disney. Landau ha anche annunciato che l’Avatar originale sarà distribuito nuovamente nei cinema dal 23 settembre e ha affermato che ciascuno dei quattro sequel precedentemente annunciati si svolgerà come film “autonomo”.

Il regista James Cameron, che non è stato in grado di partecipare all’evento, ha inviato un videomessaggio. Il regista ha detto che il film è stato realizzato specificatamente per il grande schermo. “Volevamo raggiungere i limiti di ciò che i cinema possono offrire”, ha detto al pubblico.

Il teaser trailer – mostrato in 3D – presentava Pandora, alcuni spezzoni d’azione molto veloci, pochi dialoghi e, naturalmente, un sacco di Na’vi. Il trailer verrà proiettato al cinema prima di Doctor Strange in the Multiverse of Madness e sarà reso disponibile online solo una settimana dopo.

JUST IN: Avatar 2 is called Avatar: The Way of Water. The first footage was STUNNING. The footage we just watched will play only in theaters with #DoctorStrange next week. A week later it will be online.#CinemaCon pic.twitter.com/ytDy6tnvrz — Erik Davis (@ErikDavis) April 27, 2022

Una sinossi ufficiale è stata rilasciata anche dalla Disney. Si legge:

“Ambientato più di un decennio dopo gli eventi del primo film, Avatar: The Way of Water inizia a raccontare la storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), i guai che li seguono, le lunghezze vanno a proteggersi a vicenda, le battaglie che combattono per rimanere in vita e le tragedie che sopportano”.

Landau in precedenza aveva detto a Total Film che ciascuno dei sequel “doveva svilupparsi individualmente in una storia che si concluda con una grande risoluzione emotiva”.

“Quando li guardi nel loro insieme, l’arco narrativo collegato di tutti e quattro i film crea una saga epica ancora più ampia”, ha detto.

Il titolo ufficiale, Avatar: The Way of Water, non dovrebbe sorprendere chiunque abbia seguito la produzione dietro le quinte di Avatar 2. Il cast di Cameron – che include Sam Worthington, Zoe Saldana, Kate Winslet e Michelle Yeoh – ha infatti rivelato di aver girato molte parti sott’acqua.

Avatar 2 arriverà nei cinema il 16 dicembre, cosa che ha portato Warner Bros a far slittare di qualche giorno l’uscita di Shazam: Fury of the Gods, ora fissata al 21 dicembre.