Indegno di Mjolnir ma in possesso dell’Iron Fist: il nuovo Thor di Avengers Forever

Una variante di Thor che si è scoperto indegno di sollevare Mjolnir si allenerà per entrare in possesso dell’Iron Fist in uno dei prossimi numeri di Avengers Forever, la serie dedicata ad un gruppo multiversale di Avengers composto da varianti dei più noti eroi provenienti da ogni angolo del Multiverso.

Tra i vari titoli annunciati in uscita a luglio 2022, la Marvel Comics ha pubblicato anche la copertina e la sinossi per l’ottavo numero di Avengers Forever, la serie in corso di pubblicazione, e in Italia pubblicata in appendice alla serie Avengers, dello scrittore Jason Aaron e dell’artista Aaron Kuder. Oltre a presentare una copertina principale di Kuder, Avengers Forever #8 sarà distribuito con una cover variant ispirata a Predator di Juan José Ryp.

Avengers Forever # 8 è incentrato sul “Thor più disperato del Multiverso”. Questa variante del Dio del Tuono “ha visto Asgard bruciare, ha guardato Midgard essere contaminata e non è stato in grado di fermare tutto questo, poiché è un Thor che non può sollevare il proprio martello”. Alla fine del suo tormento, questo Thor disperato “si trasformerà in un ricettacolo di altro dei grandi poteri della Terra, diventando un allievo del Tonante nel mistico regno di K’un-Lun, il guardiano dell’immortale Iron Fist”.

Non è la prima volta che incontriamo un Thor non più degno di sollevare Mjonlnir: nella saga Original Sin del 2014 Nick Fury Sr. instillava nella mente di Thor il dubbio che Gorr, il Macellatore di Dei, fosse nel giusto nella sua crociata contro tutte le divinità del cosmo. Il tale maniera Thor si riscopriva così indegno di sollevare Mjolnir che sarebbe così entrato in possesso di Jane Foster, nei panni della Potente Thor, come la vedremo nel film Thor: Love and Thunder.

Il Figlio di Odino avrebbe quindi iniziato una sorta di percorso di redenzione, armato dell’ascia Jarnbjorn, fino a quando non sarebbe tornato degno di brandire Mjolnir, dopo il sacrifcio di Jane.