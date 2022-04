Sommario

Neko Wappa! La miniserie composta da due volumi di Naoya Matsumoto (autore di Kaiju no.8), è una storia leggera e divertente, capace di intrattenere sia i più piccoli che quelli più cresciuti, grazie alle sue tematiche attuali e persistenti raccontate in maniera spensierata e senza pretese. Il simbolismo religioso e il concetto di "divinità" dona spunti interessanti, anche se ovviamente non approfonditi a dovere, vista la natura dell'opera. Lo stile di disegno richiama fortemente Arale e la prima serie di Dragon Ball, ponendo ancora una volta il maestro Toriyama come simbolo indiscusso dell'arte sequenziale nipponica; questo non vuol dire che l'autore non regali uno stile tutto suo, capace di far divertire e regalare ore spensierate ed allo stesso tempo riflessivo al pubblico, con una miniserie di due volumi (attualmente ancora non completi in Italia), attendiamo con ansia.