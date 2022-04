Fantastici Quattro: la famiglia si allarga ancora

Una delle tematiche su cui si è maggiormente incentrato il ciclo di Dan Slott sui Fantastici Quattro è sicuramente quella della famiglia.

Nel corso della sua gestione, oltre a vedere appunto riunita dopo anni la Prima Famiglia Marvel, abbiamo visto Franklin e Valeria Richards crescere fino a diventare adolescenti, modificando in maniera radicale il loro rapporto con i genitori.

Abbiamo visto Ben Grimm sposare Alicia Masters e adottare due bambini, il kree Jo-Venn e la skrull N’Kalla, e inoltre abbiamo esplorato il rapporto tra i fratelli Storm sotto prospettive inedite.

Ora Slott allarga ulteriormente la famiglia dei Fantastici Quattro introducendo (o forse recuperando) la sorella perduta di Reed Richards.

Nel numero di anniversario Fantastic Four # 36 Reed aveva ricevuto un messaggio registrato da suo padre Nathaniel che lo informava dell’esistenza di una sua sorella segreta.

Nella cover di Fantastic Four # 46, in uscita a luglio, vediamo tutta la famiglia dei Fantastici Quattro riunita mentre Reed allunga la sua mano (letteralmente) verso la ritrovata sorella. Durante Reckoning War Reed infatti ha posseduto tutta la conoscenza degli Osservatori, e ciò l’ha portato a scoprire l’identità della sorella.

La sinossi del numero recita:

“Prima la famiglia”! Non un sogno. Non una bufala. Questo è reale. Grazie alla conoscenza degli Osservatori, è stata ritrovata la figlia perduta di Nathaniel Richards. È ora di incontrare finalmente la misteriosa sorella di Reed Richards. Ma è arrivato il momento di accoglierla in famiglia? È un giorno di incredibili avventure sia nel suo mondo, sia nel mondo dei Fantastici Quattro. Ospite Namor, re di Atlantide.

Conoscendo Dan Slott e la sua aderenza alla continuity, sicuramente non si è dimenticato del personaggio di Huntara, alias Tara Richards, la sorellastra di Reed figlia di suo padre e della signora della guerra di un’altra dimensione Cassandra, ma nel messaggio Nathaniel specificava che la figlia in questione apparteneva a questa Terra, quindi non si dovrebbe trattare di lei.

Ciononostante, non sarebbe male rivedere Huntara, che negli anni ‘90 ha militato anche nel gruppo “parallelo” Fantastic Force.