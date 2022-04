Fortnite X Marvel: il trailer e gli item esclusivi

A giugno, i mondi si scontreranno in FORTNITE X MARVEL: ZERO WAR #1, di cui la Marvel ha appena pubblicato un trailer.

Quando un frammento del Punto Zero finisce nell’Universo Marvel, eroi come Spider-Man, Iron Man, Wolverine e Shuri dovranno allearsi con diversi personaggi preferiti dai fan di Fortnite per dargli la caccia, come vediamo nel nuovo trailer per la miniserie in arrivo, che offre uno sguardo alle battaglie a venire con artwork mai visti prima.

La serie limitata in cinque numeri del veterano scrittore Marvel Christos Gage, del Chief Creative Officer di Epic Games Donald Mustard (che disegna anche una delle variant cover) e dell’artista Sergio Davíla racconterà una saga completamente nuova e continua, ma non è tutto. Come annunciato in precedenza, ogni numero in prima stampa di FORTNITE X MARVEL: ZERO WAR #1-5 conterrà un codice riscattabile per un cosmetico digitale a tema Marvel in Fortnite.

I lettori della serie saranno i primi ad accedere a questi cosmetici digitali, che saranno esclusivi per i fan dei fumetti per un periodo di tempo limitato prima che diventino disponibili per l’acquisto nel negozio di articoli di Fortnite. Non solo, alcuni oggetti di gioco saranno disponibili SOLO con i codici riscattabili dei fumetti in prima stampa di FORTNITE X MARVEL: ZERO WAR (compresa l’edizione italiana).

Ecco gli oggetti di gioco che i fan di Marvel e Fortnite possono aspettarsi di sbloccare nei prossimi mesi:

FORTNITE X MARVEL: ZERO WAR #1 – Nuovo costume Spider-Man Outfit – Esclusivo per gli acquirenti di fumetti per un periodo di tempo limitato!

FORTNITE X MARVEL: ZERO WAR #2 – Nuovo Iron Man Wrap – Esclusivo per gli acquirenti di fumetti per un periodo di tempo limitato!

FORTNITE X MARVEL: ZERO WAR #3 – Nuovo Wolverine Pickaxe – Esclusivo per gli acquirenti di fumetti per un periodo di tempo limitato!

FORTNITE X MARVEL: ZERO WAR #4 – Nuovo Spray FORTNITE X MARVEL: ZERO WAR – Esclusivo per gli acquirenti di fumetti!

FORTNITE X MARVEL: ZERO WAR #5 – Nuova schermata di caricamento FORTNITE X MARVEL: ZERO WAR – Esclusiva per gli acquirenti di fumetti!

Inoltre, tutti i fan che riscattano tutti e cinque i codici riceveranno un nuovo outfit bonus FORTNITE X MARVEL: ZERO WAR!

“MARVEL X FORTNITE: ZERO WAR è il tipo di evento epico, widescreen e ricco di azione che i fan di Marvel e Fortnite amano”, promette Gage. “Lavorare con il brillante Donald Mustard, Sergio Davila e il resto del nostro incredibile team creativo è un sogno che si avvera. Scriverò una storia con dinosauri, un robot gigante, supereroi Marvel, personaggi di Fortnite e il dottor Destino… in avventure che avranno un grande effetto su tutti loro! Sogno questo momento da quando ho letto per la prima volta CONTEST OF CHAMPIONS nel 1982!”