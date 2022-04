Tra le uscite J-POP Manga del 28 Aprile 2022 troviamo Alice in Borderland 2 di Haro Aso, dove continua il viaggio nella “Terra di confine” di Arisu e dei suoi amici.

Chi sta organizzando questi giochi all’ultimo sangue e come potranno i 3 amici tornare a casa sani e salvi?

Il 28 aprile sarà disponibile anche Mermaid Prince, tre gemme del genere slice of life, caratterizzate da un taglio poetico nei testi e da una morbida eleganza nei disegni.

Sarà inoltre disponibile la nuova edizione di I am a Hero. L’opera, pluricandidata ai Manga Taisho, sarà in libreria, fumetteria e negli store online a cadenza mensile, nella nuova veste grafica ridisegnata dall’autore, in un nuovo formato, ma soprattutto con un nuovo epilogo finora inedito e nuove pagine a colori.

Continuano poi Tokyo Revengers 14, Number 5 Vol.2, Blue Period 10, Alma 3, Buddha 3 e Danmachi Novel 12.

Il 28 aprile sarà disponibile anche la nuova edizione di I am a Hero, Mermaid Prince, e continueranno Tokyo Revengers 14, Number 5 Vol.2, Blue Period 10, Alma 3, Buddha 3 e Danmachi Novel 12.

Alice in Borderland 2

di Haro Aso

12,00€

Arisu, un ex studente disoccupato e appassionato dei videogiochi, si ritrova improvvisamente catapultato nella Tokyo alternativa di una “Terra di confine” identica in tutto e per tutto a quella reale, ma deserta e diroccata. In compagnia di due amici, il duro Karube e l’erotomane Chota, Arisu sarà costretto ad affrontare in quello scenario desolato un vero e proprio survival game, nella forma di una sequenza di giochi dalla difficoltà potenzialmente… mortale. Riusciranno i tre ragazzi a sopravvivere a questo nuovo, pericoloso mondo? Chi ha creato tutto questo? Ma, soprattutto, c’è un modo, per loro, di tornare alle loro vite originali?

I am a hero – Nuova Edizione 1

di Kengo Hanazawa

€ 6,90

Hideo Suzuki è un mangaka che non è mai riuscito a sfondare e a trentacinque anni è ancora relegato al ruolo di assistente. Tra fallimenti, delusioni e la strana storia d’amore con la sua ragazza Tetsuko, la vita di Hideo si barcamena in attesa di un successo che non sembra mai arrivare. Tuttavia, un grande cambiamento per lui è in agguato eccome: una svolta oscura e sinistra, che trascinerà il mondo intero in una spirale di orrore e costringerà Hideo a rimboccarsi le maniche e diventare… un eroe!

Mermaid Prince

di Kaori Ozaki

€ 7,50

Una liceale e il suo amore di una notte, una bibliotecaria alle prese con una famiglia di senzatetto, due amiche adolescenti messe alla prova dalla difficoltà di diventare adulte. Tre gemme del genere slice of life, caratterizzate da un taglio poetico nei testi e da una morbida eleganza nei disegni.

Tokyo Revengers 14

di Ken Wakui

Prezzo: € 6,50

Takemichi, dopo aver portato a termine la sua missione nel passato, fa ritorno nel presente dove, però, lo attende una tragica realtà. Decide allora di andare alla ricerca di Mikey, ma quando finalmente riesce a incontrarlo, la situazione prende una piega inaspettata…

Blue Period 10

di Tsubasa Yamaguchi

€ 6,50

Pare che a Yotasuke non ne vada una giusta…yatora, determinato a non lasciare che si abbatta, lo incoraggia dicendogli che ha la stoffa giusta, ma la loro diversa concezione di “impegno” e “talento” li porta a scotrarsi. Yatora, a questo punto, gli domanda “a te piace dipingere?”…

Buddha 3 – Osamushi Collection

di Osamu Tezuka

€ 14,00

Nel 1972 Osamu Tezuka comunica una delle sue imprese più ambiziosa: una biografia a fumetti di Gautama Buddha, mistico e folosofo fondatore del buddhismo, nato nel VI secolo a.C.

Number 5 Vol. 2

Di Taiyo Matsumoto

€ 18,00

In un mondo quasi totalmente coperto da un rovente deserto, un gruppo di sette persone dalle eccezionali capacità agisce per mantenere l’ordine globale. Ma quando uno di loro, noto come il miglior cecchino del pianeta, si dà alla macchia con la sua assistente, la crisi che ne scaturisce scatena il caos!

Alma 3

Di Shinji Mito

€ 6,50

In un mondo post-apocalittico, devastato e privo di vita, due giovani lottano ancora per sopravvivere: Rei, che cerca disperatamente altri sopravvissuti, e Trice, che pensa soprattutto a vegliare l’amico. Un giorno, molto tempo dopo il loro ultimo incontro con altri esseri umani, i due ragazzi vengono attaccati all’improvviso da una donna. Una figura misteriosa, che spalancherà a Rei le porte di un segreto terribile, tenuto nascosto per quindici anni dagli invasori dal cielo… L’illusione di un futuro per gli umani inizia qui!

