Panini Comics nel corso del Napoli Comicon 2022 ha annunciato una nuova serie che coinvolgerà l’autore di Rat-Man Leo Ortolani, che nel 2022 ha anche festeggiato un traguardo importante per la sua serie storica.

A partire dal settembre prossimo arriverà quindi una nuova serie, NightMan, un nuovissimo progetto che coinvolgerà nuovamente uno degli autori italiani più importanti in ambito fumettistico.

La nuova serie sarà composta da 6 numeri, ovviamente disponibile nelle fumetterie, in edicola e sui vari store online. L’annuncio è avvenuto durante il Napoli Comicon, come già accennato, ed è stato svelato durante la presentazione di Panini Comics nel corso della giornata di sabato 23 aprile.

NightMan, parodia del celebre cult horror Nightmare diretto da Wes Craven nel 1984, segna il ritorno di Leo Ortolani con una nuova miniserie, successivamente ad altri progetti singolari e interessanti postumi alla incredibile fine di Rat-Man.

La nuova serie a fumetti promette di calare i lettori nelle incredibili atmosfere degli anni 80/90, questa volta fuse al singolare umorismo di Ortolani, che come sempre arricchirà il tutto.

“Non è un problema, se avete un incubo, è un problema se un incubo ha voi”.

Rat-Man è stato un punto di riferimento per i lettori di fumetti di tutta Italia, accompagnandoli nei momenti felici della loro vita, e anche in quelli infelici, entrando di prepotenza non solo nella loro libreria, ma anche nel loro cuore.

Ricorreva il 2 Aprile del 1997, quando Panini Comics pubblicava il primo volume della Rat-Man Collection, con una meravigliosa copertina raffigurante il protagonista al fianco di Spider-Man.

L’elevato tasso di comicità, misto a disegni singolari ed esilaranti, il personaggio creato da Leo Ortolani è entrato nell’immaginario collettivo Nazionale, diventando una vera e propria icona capace di crescere numerose generazioni di lettori.

Il personaggio nato nel 1989, inizialmente autoprodotto dallo stesso autore, divenne quindi estremamente popolare e la sua crescita sancì anche l’evoluzione e la nomea della stessa Panini Comics, che per celebrare questo percorso sabato 2 aprile, la storica casa editrice in collaborazione con BPER Banca, ha organizzato un evento a dir poco incredibile.