Boruto: il Karma di Boruto verso il ritorno nell’anime?

Boruto: Naruto Next Generations sta prendendo due strade molto diverse in riferimento al manga e all’anime.

L’Organizzazione Kara che ancora trama la sua vendetta nelle pagine del manga, mentre la serie televisiva porta il Team 7 in una missione diversa.

Ora, sembra che una componente importante del manga stia tornando ancora una volta nell’anime vero e proprio. Questo perché Boruto sta cercando di liberare ancora una volta la forza dell’energia del Karma. Potenzialmente Momoshiki è coinvolto nel processo.

Un nuovo aggiornamento per l’episodio 246 di Boruto: Naruto Next Generations anticipa non solo il ritorno della trasformazione più potente di Boruto, ma indica anche l’idea che Kagura stia per navigare in mare aperto nell’attuale arco dell’anime.

L’insider Abdul_S17 che si occupa di aggiornare i fan di Boruto, ha condiviso sulla sua pagina Twitter alcune novità legate all’episodio 246 dell’anime pubblicate da V Jump. Si conferma il ritorno del potere del Karma.

Highly requested magazine translation so here it is😊. Boruto Episode 246 preview text via VJUMP! The text does in fact mention that Boruto activates his karma in rage!! Translation: @rocha_luana pic.twitter.com/ytMfNokQGj — Abdul Zoldyck (@Abdul_S17) April 21, 2022

“Comunque in modo spietato/misericordioso… la lama affilata ha attraversato direttamente il petto di Kagura! “Il karma furioso di Boruto è attivato!”

Tutti gli appassionati del sequel di Naruto, assisteranno al ritorno del potere che rinforza Boruto Uzumaki. Questo ha però un effetto collaterale mortale. Momoshiki, il membro di Otsutsuki è collegato a questo effetto collaterale. Di fatto è in grado di prendere il controllo del corpo del figlio del Settimo Hokage.

Probabilmente passerà del tempo prima di vedere gli eventi che si stanno svolgendo attualmente nel manga arrivare nell’adattamento anime.

Con Masashi Kishimoto, il creatore del famosissimo e amato Naruto, tornato a scrivere per il franchise Shonen, le cose sono cambiate totalmente dopo la morte di Jigen e Kurama di conseguenza.

Il braccio destro di Jigen, Code, tenta di vendicarsi per la perdita del suo maestro. Il ninja traditore ha messo insieme un nuovo gruppo di personaggi pericolosi. Anche dopo la morte di Jigen, l’Organizzazione Kara va avanti e il Villaggio della Foglia sta tentando di tenerli a bada.