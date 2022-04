Boruto: svelato il dono più importante di Sasuke al protagonista

Boruto: Naruto Next Generations! è l’ormai conosciuto e famoso sequel di Naruto che nel manga sta affrontando delle vicende molto delicate. Nel capitolo 69 di Boruto scopriamo come il figlio del settimo hokage sia arrivato a possedere permanentemente la fascia di Sasuke.

Nel capitolo 69 del manga, ci sono due trame distinte che si svolgono. In primo luogo, c’è il finale del capitolo 68, che ha visto i letali cyborg di Kara Code ed Eida lanciare un attacco furtivo contro Villaggio della Foglia e le forze di Naruto. L’obiettivo era semplicemente cambiare le carte in tavola.

Shikamaru ha usato l’ex scienziato di Kara Amado per attirare Code, in modo che il villaggio potesse intrappolarlo e fermarlo, una volta per tutte.

A tal fine, Shikamaru fece riprogrammare ad Amado Kara, “Inner” Delta in un cyborg che combatte al fianco del villaggio. Tuttavia, né Shikamaru né Amado hanno mai pensato che Eida si fosse alleata per l’attacco.

Mentre il piano di Shikamaru e Amado va di traverso, Boruto e Kawaki sono entrambi impegnati a ricevere qualche consiglio paterno surrogato. Naruto in una conversazione con Kawaki, fa sapere al ragazzo che tutto va bene. Questo in riferimento al richiamo di Kawaki che per fermare la furia di Momoshiki ha usato il corpo di Boruto come suo contenitore.

Il posto di Kawaki nel villaggio ora dipende dal fatto che il segreto non venga mai svelato.

Mentre Kawaki prende tempo con Naruto, suo figlio si prende un momento per parlare con il suo maestro, Sasuke.

Sasuke e il suo allievo trovano un trespolo che si affaccia sul villaggio della foglia. Qui Sasuke, inaspettatamente, si scusa con Boruto.

L’eterno rivale di Naruto si sente in colpa per non aver aiutato Boruto contro Code e Momoshiki nella battaglia precedente.

È anche pentito per non essersi fatto avanti e fare la scelta difficile che Kawaki ha dovuto (uccidere Boruto). Sasuke aveva giurato di essere l’unico a farlo. Ora il fratello di Itachi sa che Kawaki potrebbe essere per sempre odiato nel villaggio , come è successo a lui.

Boruto ammette che avere la fascia di Sasuke lo ha aiutato a combattere più duramente.

Sasuke dice a Boruto: “Se è così utile, va bene. Tienilo stretto.” Boruto, entusiasta dice che ne farà tesoro per il resto della vita.