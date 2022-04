Berserk: un cosplay ripropone perfettamente l’armatura da Berserker

Berserk è in assoluto una delle serie manga più brutali mai pubblicate. Tuttavia è anche una delle più introspettive nel seguire la vita di Guts, l’ex mercenario che tenta di vivere mentre cerca anche vendetta contro Griffith, il suo ex migliore amico.

Nel corso della serie, a Guts viene dato un asso nella manica sotto forma di Berserker Armor. Questa presenta alcuni seri effetti collaterali.

Un cosplayer è riuscito comunque a riprodurre fedelmente il Black Swordsman nel mondo reale.

Nell’ultimo capitolo del manga di Berserk di Kentaro Miura, abbiamo visto la trasformazione del Moonlight Boy in Griffith. Il misterioso ragazzo sembrava sia il White Hawk e, forse, la progenie di Guts e Casca.

L’ultima puntata di Miura potrebbe anche essere l’ultima volta che vediamo un nuovo capitolo pubblicato di Berserk.

Gli assistenti di Miura hanno avuto modo di creare nuovi capitoli per la serie di manga oscuri. Young Animal, l’editore del manga, finora ad ora non ha però rilasciato nessuna novità su Berserk.

Il cosplayer Sadae Cosplay sulla sua pagina Instagram ha condiviso una ricreazione estremamente impressionante dell’armatura del Berserker. Con questa armatura Guts ha potuto combattere alcuni apostoli davvero potenti.

Di seguito è possibile ammirare il bellissimo e sorprendente lavoro del cosplayer:

Guts come personaggio ha trascorso la maggior parte della serie di Berserk nel tentativo di affrontare la sua rabbia, mentre lottava anche contro le minacce umane e demoniache.

Il Black Swordsman ha perso tutto a causa di Griffith, che ha ottenuto il suo più grande desiderio grazie in parte agli sforzi dell’orribile Godhand. La favola oscura dell’anime ha sicuramente avuto la sua giusta dose di sangue e coraggio.

Tuttavia ha anche visto un serio sviluppo del personaggio attraverso il board ed è giustamente considerato uno dei più grandi franchise anime.

Berserk: il manga

Si tratta di un manga scritto e illustrato da Kentaro Miura. Le vicende si incentrano su Gatsu, un guerriero maledetto costretto a vagare senza sosta per sopravvivere e trovare vendetta.

La storia, inizialmente horror ma via via arricchita di elementi del genere fantasy, esplora gli anfratti più profondi della natura umana.

Il manga è serializzato in Giappone da Hakusensha nella collana Young Animal dal 1989. In Italia è pubblicato dalla Panini Comics: la prima edizione italiana risale all’agosto 1996 ed in seguito sono state edite diverse ristampe.