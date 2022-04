Shaman King nel corso degli anni novanta ha affermato la sua immensa popolarità, che ancora oggi, nonostante non sia conosciuto come Bleach, Naruto o Dragon Ball, il pregiato battle Shonen ha goduto di nuove trasposizioni animate e nuove edizione del manga.

La storia di Hiroyuki Takei ha condotto alla creazione di spin-off e sequel, e come già accennato anche ad un anime remake uscito poco tempo fa. L’anime è giunto alla fine, successivamente alla battaglia Yoh e Hao, i due gemelli che si giocavano il titolo di re degli sciamani.

A battaglia conclusa lo staff ha voluto ringraziare il pubblico, con un poster che raccoglie tutti i personaggi. L’Immagine si trasforma però in una notizia incredibile: l’anime di Shaman King avrà un sequel.

La nuova stagione ha anche un trailer, che annuncia Hana Asakura come nuovo protagonista. Il ragazzo è il figlio di Yoh e Anna ed è quindi l’erede al casato Asakura, le cui vicende vengono sviscerate nel manga sequel Shaman King: Flowers.

Shaman King è un manga shōnen di Hiroyuki Takei serializzato sulla rivista settimanale Weekly Shōnen Jump, edita da Shūeisha, dal 30 giugno 1998 al 30 agosto 2004.

In seguito i vari capitoli sono stati raccolti in 32 tankōbon pubblicati dal 3 dicembre 1998 al 5 gennaio 2005.

Nel 2017, la casa editrice Kōdansha ha acquistato i diritti della serie e l’ha rilanciata, pubblicando digitalmente (dal 2018) e successivamente su supporto cartaceo (da giugno 2020) i 35 tankōbon che ne raccolgono l’edizione definitiva.

Yoh Asakura è il discendente di un’antichissima famiglia di sciamani. Fin da piccolo è in grado di vedere gli spiriti e, anziché ignorarli o essere spaventato da loro, tende sempre a farci amicizia. Il suo desiderio più grande è vivere in tranquillità.

La storia si apre a Tokyo, dove il ragazzino sciamano inizia a frequentare la scuola insieme a Manta, che, incontrato in un cimitero, scopre le sue abilità di intermediario con gli spiriti e diviene un suo grandissimo amico.

Yoh si trova a Tokyo per partecipare allo Shaman Fight, ossia un torneo tra sciamani che si svolge ogni 500 anni per eleggere lo Shaman King, il messia che trasforma la grande distruzione di questo mondo in una grande rigenerazione, unendosi al Grande Spirito e diventando il più potente sciamano sulla terra.

L’abilità di uno sciamano consiste nel riuscire a controllare gli spiriti, a potersi fondere con loro (come una vera e propria possessione) e quindi a ricevere le loro abilità finché dura la possessione e in seguito a fondere gli spiriti nei “veicoli” (la katana di Yoh ad esempio) più consoni alla natura del fantasma, in modo da poter sfruttare al massimo il potere dello spirito.

Yoh incontrerà Amidamaru, lo spirito di un samurai potentissimo vissuto 600 anni prima e morto dopo il tradimento del proprio padrone che lo ha mandato a morte.

Restio all’inizio a unirsi a Yoh, in seguito lo spadaccino diventerà uno dei personaggi inseparabili del protagonista.