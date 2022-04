Shonen Jump, insieme alle altre riviste di casa Shueisha sono il fulcro del mondo dei manga, soprattutto in questo momento storico importante per questo media di intrattenimento.

Proprie su queste riviste giapponesi vengono rilasciati mensilmente e settimanalmente i capitoli dei manga più seguiti al mondo, che di conseguenza conducono Shonen Jump a raggiungere dati di vendita straordinari in terra nipponica.

Ricordiamo che la storica rivista ha ospitato e concesso la pubblicazione di storie straordinarie, come ad esempio One Piece o Dragon Ball, che hanno donato e donano ancora oggi incassi da record a Weekly Shonen Jump.

Ma quanto vendono queste storiche riviste?

A rivelare i dati del 2021 ci pensa la Shueisha Media Guide 2022 che tiene in considerazione i dati dello scorso anno, ovviamente, visto che il 2022 ancora non si è chiuso.

La tiratura di Weekly Shonen Jump è di 1.390.000 copie, in calo dell’8,55%;

Shonen Jump+ dall’altra parte, conta circa 19 milioni di download totali (+2%), 4,6 milioni di utenti attivi settimanali (+15%) e un numero di utenti giornalieri attivi di 1,8 milioni;

V-Jump ha una tiratura di 147.000 copie (-5,16%);

Saikyo Jump ha una tiratura di 148.000 copie (+13,85%);

Jump SQ ha una tiratura di 140.000 copie (-13,04%);

La rivista seinen Weekly Young Jump raggiunge le 349.000 copie stampate (-15,50%);

Ultra Jump ha una tiratura media di 25.000 copie (+25%);

Grand Jump ha una tiratura di 122.000 copie (-15,28%);

Ribon ha una media di 132.000 copie stampate (-0,75%);

Cookie raggiunge 19.000 copie (-9,52%);

Margaret cala a 16.000 copie (-23,81%);

Bessatsu Margaret vanta invece 60.000 copie (-11,76%);

The Margaret ha una tiratura di 16.000 copie (-20%);

Office YOU ha una media di 38.000 copie (-2,56%);

Cocohana raggiunge 42.000 copie stampate (-14,29%);

Infine l’app Mangamee vanta 10,98 milioni di download totali (+2,98 milioni rispetto allo scorso anno) e 2,51 milioni di utenti attivi mensili (+25,5%).

Come purtroppo già sapevamo, il calo di vendite della carta stampata era inevitabile e prevedibile, anche per via delle pirateria e la digitalizzazione che negli ultimi anni sta prendendo il sopravvento.

Il declino della carta stampata però, si sta equilibrando grazie alle due app del circuito Shueisha, che stanno registrando numeri importanti.

Nonostante l’evoluzione dei tempi, le edizioni cartacee dei manga si difendono ancora bene, grazie anche al collezionismo e alla produzioni di edizioni speciali per i numeri singolari delle storie più coinvolgenti e apprezzate dal pubblico.

