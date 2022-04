Super Mario Bros: il dimenticato film anime del 1986 torna disponibile in 4K

Super Mario Bros è uno dei personaggi più iconici e conosciuti in tutti il globo, specie se consideriamo il mondo dell’intrattenimento videoludico.

Il personaggio inizialmente creato da Nintendo nel 1985 per NES come platforming game, ha creato basi solide per le produzioni future, diventando una delle figure più amate e apprezzate dagli appassionati del genere e non.

Come tutti gli esponenti del mainstream, le avventure di Super Mario di certo non si sono poste come limite le console casalinghe, le portatili e i cabinati, visto che questa volta abbiamo anche un versione anime giapponese della storia, con protagonisti Mario & Luigi.

Ovviamente era anche giusto, visto che parliamo di una creazione nipponica in tutto e per tutto.

Così il lontano 1986, regala una versione anime con il film Super Mario Brothers: Great Mission to Rescue Princess Peach (Super Mario Brothers: Peach-hime Kyuushutsu Daisakusen! in lingua originale), adattamento animato a cura di Grouper Productions con Masami Hata alla regia e Hideo Takayashiki alla sceneggiatura.

Il lungometraggio dura esattamente un’ora e come tutte le cose forzate e superflue, solo per cavalcare l’onda del successo, finisce da subito nel dimenticatoio.

Infatti successivamente alla campagna di commercializzazione delle VHS, il lungometraggio non ricevette alcuna ristampa o riedizione, nemmeno in DVD o Blu-Ray e non uscì mai dai confini giapponesi.

Ora però, abbiamo la possibilità di visionare il leggendario cult Super Mario Brothers: Great Mission to Rescue Princess Peach disponibile per la prima volta nel resto del mondo in versione 4K.

IL LEGGENDARIO ADATTAMENTO ANIME DI SUPER MARIO!

Si vociferava di qualche sprazzo del film già nel 2021. Infatti su Youtube fu caricato un video contenente una scansione in 16 mm del lungometraggio. Nella descrizione era presente un annuncio di un restauro ufficiale del film, che sarebbe avvenuto per mano del gruppo FemboyFilms.

Il gruppo di restauro ha ultimato il film con gli ultimi ritocchi, e dal 16 aprile è finalmente disponibile in 4K, come accennato in precedenza.