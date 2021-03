Mario ama collezionare monete, ma molto probabilmente nemmeno lui riuscirebbe a metterne insieme un numero sufficiente per potersi permettere di acquistare la copia sigillata di Super Mario Bros. attualmente disponibile per l’acquisto in un’asta online.

Messa in vendita all’asta una cartuccia sigillata del classico Super Mario Bros.

La copia che è stata messa all’asta del successo per NES è ancora sigillata e in ottime condizioni e ha già raggiunto il ragguardevole valore di ben $ 310.000. Se il prezzo dovesse aumentare ancora, batterà il record per il videogioco più costoso mai venduto.

Potete vedere il gioco con i vostri occhi sul sito web di Heritage Auctions. Sulla pagina dedicata alla cartuccia da collezione trovate una serie di informazioni sulla stessa e anche due fotografie per mostrarne le condizioni attuali:

Valutata a 9,6 / 10 in termini di qualità, come potete vedere dal bollino azzurro recante la valutazione in alto a destra della cartuccia stessa, la copia sigillata si colloca cronologicamente a metà produzione per il gioco, tra il 1986 e il 1987.

Meno di un anno fa, una copia del gioco è stata venduta a “solo” circa un terzo del prezzo di questo gioco. Le offerte continueranno per i prossimi sei giorni, ma il prezzo è molto probabilmente destinato a salire ancora, e di molto.

Quindi, quanto dovrà aumentare ancora il prezzo per battere il record? Un anno fa, il prototipo di console Nintendo PlayStation è stato venduto per $ 380.000.

La console non è mai arrivata alla produzione, poiché Nintendo ha rinunciato al suo accordo per creare un add-on per Super Nintendo con Sony e quest’ultima società ha invece creato la propria console di gioco.

Il vincitore dell’asta è stato il fondatore di Pets.com Greg McLemore, che ha battuto il fondatore di Oculus Palmer Luckey. Ha in programma di aprire un museo per ospitare la console in modo che anche altri possano andare a vederla. Il precedente proprietario era Terry Diebold, scomparso nello stesso anno.

