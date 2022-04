Jujutsu Kaisen nel corso degli anni si è affermato tra gli appassionati di manga e anime grazie ai suoi personaggi ed alle sue storie, capaci di penetrare nel cuore dei lettori vecchi e nuovi.

Al botteghino, l’anime movie prequel dell’opera di Gege Akutami, Jujutsu Kaisen 0, ha superato incredibilmente Disney Frozen 2, uno dei titoli con il maggiore incasso in assoluto negli ultimi tempi.

Nonostante il film sia stato rilasciato il 24 dicembre 2021 continua a dominare e scalare le classifiche senza troppi problemi a quanto pare.

Il lungometraggio animato, tratto dal prequel di Gege Akutami, come già accennato, e prodotta da Studio MAPPA, ha ottenuto incassi per 13,42 miliardi di yen, pari a circa 117,84 milioni di dollari. Dati estrapolati dalla vendita di 9 milioni di biglietti.

La popolarità e le vette raggiunte con il lungometraggio Jujutsu Kaisen 0, hanno attirato l’attenzione delle aziende fuori dal mondo Geek e Nerd, e i risultati sono arrivati velocemente.

A tal proposito Dolce & Gabbana ha annunciato una collaborazione con Jujutsu Kaisen scombussolando tutti i fan del prodotto.

Oggi possiamo già entrare nel dettaglio di questa nuova collezione speciale, tramite un post condiviso come sempre su Twitter:

Come potete vedere qui sopra, Yuji è vestito con una tuta athleisure bianca e nera, disseminata di iconografia Dolce & Gabbana. Megumi e Nanami hanno un look più low-key. La prima è vestita con una giacca oversize e jeans sottili, mentre Nanami è elegante in un completo di tartan.

Nobara ha un look dark, con una minigonna sfrangiata, mentre Maki è elegante con pantaloni sartoriali e una camicia sciolta. Toge indossa una giacca di lusso completa del suo sigillo maledetto mentre Panda sfoggia una versione mini di se stesso all’interno di un comodo zaino. E naturalmente, Gojo è un uomo di alta classe, grazie alla sua giacca Dolce & Gabbana, joggers neri e camicia bianca.

Se siete curiosi di sapere quanto costano questi vestiti pregiati, beh, allacciate le cinture e tenetevi pronti all’urto.

L’articolo più economico che troviamo nella collezione è la camicia bianca di Gojo, che viene venduta al dettaglio per oltre 300 dollari.

La giacca con logo ha un prezzo di 4.000 dollari, mentre le scarpe e gli occhiali dedicati si aggirano sulla stessa cifra. Per quanto riguarda Nanami, il suo look pudico è altrettanto costoso, e le cifre sono quasi identiche.

Comunque ogni pezzo della collezione che potete vedere in foto, si aggira intorno ai 1.000 dollari, quindi questa collezione è una di quelle per cui i fan di Jujutsu Kaisen dovranno risparmiare, se non vendersi i loro beni più preziosi; anche se deve valerne sempre la pena.