Gli appassionati di Dragon Ball hanno di che discutere negli ultimi tempi, visto che nel manga sta esplorando ampiamente il passato Saiyan, che molto probabilmente cambierà il modo di vedere le cose del nostro Son Goku.

Inoltre è in arrivo anche il prossimo lungometraggio animato Dragon Ball Super: Super Hero, prodotto con nuove tecniche di animazione, e sarà coronato da personaggi e ritorni degni di nota.

Nelle scorse ore è stato rivelato che il lungometraggio uscirà nelle sale giapponesi l’11 di giugno del 2022.

Anche se il film è bloccato al momento, il manga continua la sua storia e intanto la saga di Granolah il Sopravvissuto continua ad esplorare un passato nascosto e rivelatorio, non solo per il ragazzo, ma anche per i Saiyan.

Nel capitolo 83 (tramite spoiler9 abbiamo avuto modo di ammirare un ritorno dello storico scontro tra Bardack e Gas, tanto atteso dal pubblico appassionato dell’opera firmata dalla coppia Toriyama/Toyotaro.

Ma non solo gli autori si dilettano a disegnare i protagonisti della storia. Infatti un’artista di nome @Kooj_artz ha postato su Twitter una fantastica e meravigliosa illustrazione di Goku Super Saiyan God, reinterpretato e ispirandosi da Sun Wukong, uno dei personaggi più famosi della letteratura giapponese classica.

Ricordiamo che Sun Wukong è il protagonista del romanzo cinese Il Viaggio in Occidente, e il nome di Goku deriva proprio da lui, insieme ad altre ispirazioni a cui ha attinto il sensei Toriyama.

Nella fan art Goku ha delle fattezze scimmiesche, un mantello e un bastone, come era solito adottare nella prima serie della saga infatti, quando per lottare utilizzava la sua simpatica ed efficace arma. L’illustrazione è realizzata in un colore rosso sbiadito, con alcuni dettagli in celeste chiaro.

Super saiyan god goku concept. If ssg was inspired by son wukong 🐒🔥 pic.twitter.com/86y8B26e4H — Kooj_artz ✒ (@Kooj_artz) April 12, 2022

Rammentiamo la sinossi del prossimo film di Dragon Ball Super: Super Hero:

La figlia di Gohan, Pan, viene successivamente rapita dal Red Ribbon e ovviamente il ragazzo dal sangue Saiyan si lancerà in uno scontro senza pari contro Gamma 1 e Gamma 2. Le sequenze del trailer conducono lo spettatore in una battaglia per la vittoria sotto la pioggia battente, e mentre il tutto si svolge la clip si chiude con una capsula, visibile per qualche secondo, che emana gas a tutto spiano. I fan vociferano di un ritorno di Cell in grande stile, e di certo non è un ipotesi azzardata.

Il manga nella saga attuale, ha permesso di esplorare maggiormente il passato della razza Sayan, insieme al passato ed a l’approfondimento di uno dei personaggi maggiormente apprezzati dal pubblico.

Inoltre, come se non bastasse, i fan hanno avuto l’occasione di godersi una nuova forma dedicata a Vegeta, ovvero la potentissima Ultra Ego, e non in bianco e nero, ma a colori.

Secondo Toyotaro l’Ultra Ego è di colore viola, e di conseguenza anche aura e capelli di Vegeta assumono il pantone in questione.

La particolarità (o la citazione) della suddetta trasformazione, conduce alla perdita delle sopracciglia proprio come lo storico Super Sayan 3.