Dynit: tutti i manga in uscita durante il mese di maggio

Dynit, insieme a tante succose uscite, ha annunciato le serie manga e i volumi che pubblicherà durante il mese di maggio 2022. Di seguito i titoli nel dettaglio.

BIG GTO DELUXE BLACK EDITION 5

Autore: Toru Fujisawa

Pagine: 384pp. b/n

Formato: 11,6×17,2cm

Rilegatura: brossurato

Prezzo: 9,90€

Nonostante il suo passato da teppista, oggi Eikichi Onizuka aspira a diventare il migliore insegnante del Giappone, ma tutta la scuola è pronta a scommettere contro di lui! Per il giovane professore (22 anni, vergine… e non nel senso del segno zodiacale) comincia così una indimenticabile avventura tra colleghi frustrati, bulletti da castigare, genitori assenti e provocanti studentesse pronte a tutte per distruggerlo… o per conquistare il suo cuore!

SAIYUKI NEW EDITION 2 (DI 9)

Autore: Kazuya Minekura

Pagine: 196pp. b/n

Formato: 15x21cm

Rilegatura: brossurato

Prezzo: 12,90€

Il monaco buddista Genjo Sanzo Hoshi si mette in viaggio per le Terre dell’Ovest accompagnato dal simpatico e famelico Son Goku, lo scimmiotto nato dal masso millenario sul monte Kakazan e che lo stesso monaco ha liberato dalla montagna dove Buddha in persona lo aveva imprigionato 500 anni prima.

SUMMER OF LAVA

Autore: Keigo Shinzo

Pagine: 334pp. b/n

Formato: 16,5x24cm

Rilegatura: brossurato

Prezzo: 19,90€

In una banale cittadina di provincia si trasforma in una località termale turistica in seguito a un’eruzione vulcanica. Toyama e Sakurajima, amici per la pelle, hanno però reazioni molto diverse di fronte a questo cambiamento: il primo è molto perplesso, mentre il secondo è entusiasta. Da un lato una rabbia che non riesce a trovare sfogo, dall’altra una passione che resta intrappolata, e la storia di una amicizia che cambia…

KEIKO NISHI COLLECTOR’S BOX

Autore: Keiko Nishi

Pagine: b/n

Rilegatura: brossurato

Prezzo: 33,80€

La famiglia raccontata da due punti di vista quanto mai singolari: quelli dei gatti! Figli che crescono, genitori che si incamminano con serenità verso la vecchiaia insieme. Ma non tutto è come sembra e sotto alla superficie ci sono incomprensioni profonde, forse insanabili, che questi felini sembrano saper interpretare come nessun altro.

LA STELLA DEI GIANTS 1 (DI 7)

Autore: Ikki Kajiwara e Noboru Kawasaki

Pagine: 500pp. b/n

Formato: 15x21cm

Rilegatura: brossurato

Prezzo: 24,90€

A grande richiesta, finalmente in Italia un manga che ha segnato la storia del fumetto e dell’animazione giapponesi: la storia di Hyuma Hoshi e della sua ascesa nel mondo del baseball professionistico. Edizione BIG per sette volumi totali, dalla storia di Ikki Kajiwara, autore de L’Uomo tigre e di Shingo Tamai – Arrivano i superboys!

HELLO! SPANK 3 (DI 7)

Autore: Shizue Takanashi e Shun’ichi Yukimuro

Pagine: 208pp. b/n

Formato: 15x21cm

Rilegatura: brossurato

Prezzo: 12,90€

Aiko è orfana di padre e il suo migliore amico è il cane Puppy… che viene investito da un camion. La ragazza è disperata, quando si imbatte nel buffissimo Spank, che riuscirà pian piano a far breccia nel cuore della ragazza. Spank, uno dei personaggi animati più iconici del tubo catodico anni ’80 in una nuova edizione da collezione!

JUNKET BANK 2

Autore: Ikko Tanaka

Pagine: 192pp. b/n

Formato: 15x21cm

Rilegatura: brossurato

Prezzo: 12,90€

Akira Mitarai, promettente impiegato di banca, viene trasferito in una sezione speciale in cui si gioca d’azzardo! Chi ha contratto dei debiti e non riesce ad estinguerli, può cercare di fare il colpaccio vincendo sfide crudeli e spietate non proprio legali… Inizia la terza sfida, dal titolo “Sound of Silence”!

IL CASTELLO INVISIBILE 3

Autore: Mizuki Tsujimura e Tomo Taketomi

Pagine: 224pp. b/n

Formato: 15x21cm

Rilegatura: brossurato

Prezzo: 12,90€