Tom Hiddleston (Loki) sarà protagonista di The White Darkness per Apple Tv+

Tom Hiddleston, che abbiamo imparato ad amare-odiare come Loki nel Marvel Cinematic Universe (e di cui è attesa una seconda stagione sul suo personaggio) sarà protagonista e produttore esecutivo della miniserie per Apple TV+ The White Darkness, basata sull’omonimo lavoro di saggistica dell’autore best seller David Grann.

La nuova coproduzione di Apple Studios e UCP è sviluppata da Soo Hugh (“Pachinko”, “The Terror”), che sarà anche co-produttrice e produttrice esecutiva insieme a Mark Heyman (“Black Swan, “Strange Angel”); Theresa Kang-Lowe (“Pachinko”) sarà la produttrice esecutiva per conto della sua società Blue Marble Pictures, che ha attualmente un accordo complessivo con Apple TV+.

La serie è ispirata al racconto della vita di Henry Worsley (Tom Hiddleston), marito e padre devoto, ex soldato, un uomo dallo spiccato senso dell’onore e spirito di sacrificio, ma anche un uomo profondamente segnato dall’ossessione per l’avventura, che si manifesta in un viaggio epico attraverso l’Antartide. Una storia affascinante di coraggio, amore per la famiglia e sui limiti delle capacità umane.

The White Darkness sarà prodotta per Apple TV+ da Apple Studios e UCP. Oltre a Tom Hiddleston, Soo Hugh, Mark Heyman e Theresa Kang-Lowe, anche Caroline Garity produce per conto di Blue Marble Pictures. Questa è la seconda partnership per Soo Hugh, Blue Marble Pictures e Apple TV+ dopo la serie recentemente presentata in anteprima e acclamata dalla critica, “Pachinko” – scritta e prodotta dalla stessa Hugh e di cui Theresa Kang è stata produttrice esecutiva – attualmente disponibile su Apple TV+. Segna anche la seconda partnership tra Apple TV+ e Tom Hiddleston, che sarà il protagonista della prossima serie Apple Original The Essex Serpent.

The White Darkness sarà presentata in anteprima mondiale su Apple TV+ e farà parte della rosa in espansione di serie limitate degli storyteller più creativi del momento, tra cui “WeCrashed”, interpretato e prodotto da Anne Hathaway e Jared Leto; “Gli ultimi giorni di Tolomeo Grey”, interpretato e prodotto dal candidato all’Oscar Samuel L. Jackson e basato sul commovente romanzo dell’autore bestseller Walter Mosley; una nuova serie-evento limitata, recentemente annunciata, con protagonista il pluripremiato Michael Douglas nei panni di Benjamin Franklin; “The Shrink Next Door”; “Masters of the Air,” degli Apple Studios, di Amblin Television di Steven Spielberg e della Playtone di Tom Hanks e Gary Goetzman; “Five Days at Memorial,” del premio Oscar John Ridley e del premio Emmy Carlton Cuse, e altro ancora.