Morbius – registra un record per il maggior calo al box-office nel secondo week-end per un Cinecomic

Morbius stabilisce un record registrando il peggior calo al box-office nel secondo week-end per un cinecomic moderno.

Dopo Venom (2018), la Sony Pictures aveva annunciato la realizzazione del Film su Morbius, lo spin-off avente per protagonista Jared Leto nei panni del Vampiro Vivente. La pellicola, facente parte del Sony Pictures Universe of Marvel Characters, era prevista inizialmente per lo scorso anno ma di recente lo studio ha deciso di rinviare il cinecomic al mese di Marzo, dovuta alla chiusura forzata dei Cinema a causa della pandemia da Covid-19.

Come constatato dal giorno dell’uscita, l’ultimo Cinecomic di casa Sony è stato stroncato dalla critica sia autorevole che quella più generalista. Adesso come se non bastasse anche a livello di incassi ha registrato un record negativo.

Infatti secondo il sito Boxoffice Pro, Morbius subirà un enorme calo del 73% nel secondo week-end al botteghino nazionale dalla sua release, guadagnando poco più di $10 milioni rispetto alla sua apertura di $39 milioni. Questo significa che, sorprendentemente, Morbius ha battuto film come X-Men: Dark Phoenix (-72.6%) Fantastic Four di Josh Trank (-69%), Batman V Superman (-69%), Hulk di Ang Lee (-69,7%), X-Men le origini: Wolverine (-69%) e Elektra (-69%), facendolo diventare il Film con il peggior calo al box-office di sempre registrato da un cinecomic di stampo moderno.

Anche se il sito sottolinea che Morbius sarebbe secondo solo a Steel del 1997, il Film con protagonista Shaquille O’Neal ispirato all’omonimo personaggio della DC Comics che incassò solo 870,068 dollari nel primo week-end con un devastante calo del 78% in quello successivo, però quella pellicola venne distribuita in un periodo in cui i Cinecomic erano considerati dei prodotti B-Movie. Quindi il fallimento sul piano critico ed economico del Film prodotto da Sony risulta essere anche maggiore.

Morbius: Il Film!

Morbius, è diretto da Daniel Espinosa (Child 44 – Il bambino numero 44, Life – Non oltrepassare il limite) e scritto da Matt Sazama e Burk Sharpless (Dracula Untold, Gods of Egypt), vedrà nel cast Jared Leto (Michael Morbius), Matt Smith (Loxias Crown), Adria Arjona (Martine Bancroft), Tyrese Gibson (Agente Simon Stroud), Michael Keaton (Adrian Toomes/Avvoltoio), Jared Harris e Al Madrigal.

Uno dei personaggi Marvel più tormentati arriva al Cinema quando il vincitore premio Oscar Jared Leto si trasforma nell’enigmatico antieroe, Michael Morbius. Gravemente ammalato di una rara malattia del sangue e determinato a salvare coloro che subiranno lo stesso destino, il Dottor Morbius tenta un atto disperato. Quello che inizialmente sembra essere un radicale successo, presto si rivela un rimedio potenzialmente peggiore della sua malattia.

