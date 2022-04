Better Call Saul: Walter e Jesse di Breaking Bad compariranno nell’ultima stagione

Durante il panel del PaleyFest LA di sabato sera, i co-creatori di Better Call Saul Vince Gilligan e Peter Gould hanno confermato che Bryan Cranston e Aaron Paul sarebbero tornati nei loro ruoli di Walter White e Jesse Pinkman nell’ultima stagione della serie di AMC con Bob Odenkirk e Rea Seehorn.

Pur non scendendo nei dettagli, Gould ha detto queste parole:

“Non voglio rovinare le cose al pubblico, ma dirò che la prima domanda che ci siamo posti quando abbiamo iniziato lo spettacolo è stata: ‘Vedremo Walt e Jesse nel corso dello show?’ Invece di eludere ancora la risposta, dirò semplicemente di sì. Come, in che circostanze o altro, dovrete scoprirlo da soli, ma devo dire che è solo una delle tante cose che penso scoprirete in questa stagione”.

Quindi, Odenkirk ha aggiunto: “Se potete crederci, c’è di più” prima di essere interrotto da Gould prima che facesse trapelare qualsiasi spoiler.

Per dare un’occhiata a ciò che accadrà mentre la serie si avvicina al punto di congiunzione narrativo con Breaking Bad, che sarà sottolineato dall’apparizione di Walter e Jesse, e noi (incrociando le dita) riceveremo risposte su cosa sia successo a “Gene Takovic” alias “Saul Goodman” alias Jimmy McGill e Kim (Seehorn), possiamo dare un’occhiata al più recente teaser per il ritorno di Better Call Saul di AMC:

Da Jimmy e Kim che si rilassano ma sembrano distratti e Gus (Giancarlo Esposito) che non sembra troppo felice (ma lo è mai stato a porte chiuse?) a Nacho (Michael Mando) che spera che si nasconda in un posto sicuro (probabilmente no), ecco uno sguardo a le tre ultime immagini di anteprima rilasciate.

La sesta ed ultima stagione di Better Call Saul arriva in Italia su Netflix con un giorno di differita rispetto alla programmazione statunitense, a partire da martedì 19 aprile, con un episodio a settimana ogni martedì fino al 24 maggio, per poi riprendere con la seconda metà il 12 luglio, fino al gran finale previsto per martedì 16 agosto.