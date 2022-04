Hugo Awards 2022: ecco tutti i fumetti candidati al celebre Premio

Sono stati comunicati tutti i fumetti candidati agli Hugo Awards 2022, i più importanti riconoscimenti legati alla narrativa fantascientifica e fantasy di lingua inglese.

Il nome del Premio è volto ad omaggiare Hugo Gernsback, il fondatore di Amazing Stories, considerata la prima rivista di fantascienza in assoluto ad essere pubblicata. I Premi sono assegnati ogni anno durante la World Science Fiction Convention.

I premi sono stati istituiti nel 1953. Dal 2009 invece tra le categorie in concorso ne è stata inserita anche una dedicata proprio alla meravigliosa arte sequenziale, intitolata “Best Graphic Story or Comic”.

Quest’anno arrivano delle storie davvero incredibili in lizza per il premio:

Ricordiamo che tra i candidati come “Miglior rappresentazione drammatica in forma lunga” sono presenti inoltre il film Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli e la serie tv WandaVision; in “Miglior rappresentazione drammatica in forma breve”.

Durante il Worldcon viene proposta al pubblico una rosa di autori candidati, e il premio viene aggiudicato all’autore più votato dal pubblico presente.

Il premio Hugo riflette quindi il gusto medio dei lettori di fantascienza più appassionati; è dunque un premio a carattere popolare a differenza del Premio Nebula che invece è attribuito da una giuria di scrittori ed è quindi più strettamente letterario.

Visto però che il Nebula viene assegnato alcuni mesi prima del Worldcon, spesso lo Hugo viene influenzato da quest’ultimo.