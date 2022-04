Sergio Bonelli annuncia tutti i fumetti in uscita a giugno 2022

Le uscite della settimana sono molteplici, ed anche Sergio Bonelli arricchisce il suo catalogo, che questa volta copre le uscite di Giugno 2022, rilasciate nel Preview numero 78 dove ha presentato opere interessanti. Partiamo subito e intanto vi ricordiamo che potete visitare il sito e lo shop ufficiale per eventuali acquisti online!

Zombiecide 1 (edicola)

di Luca Enoch, Stefano Vietti e Alessio Moroni

64 pagine – 17 x 26 cm colore, brossurato

€ 4,90

Un nuovo terrore invade le edicole italiane: i morti sono usciti dalle tombe e sciamano sul- le nostre città! L’invasione ha inizio: gli zombi, affamati di carne umana, attaccano e divora- no chiunque abbia la sventura di incrociare il cammino dell’orda. Il mondo è a un passo dalla fine.

Nessuno si aspettava che potesse accadere, nessuno tranne Ned, che ora si prende la rivincita! Per- ché lui ha un rifugio sicuro, costruito in anni di preparazione e pronto ad accoglierlo con i suoi amici… o almeno quelli che sopravvivranno nel tragitto per raggiungerlo.

Infatti, c’è un’intera città invasa dagli zombi da attraversare, le mu- nizioni scarseggiano, le provviste anche; biso- gna muoversi in silenzio per non attirare l’orda e, se necessario, picchiare duro! Una nuova, straordinaria avventura firmata da Stefano Vietti e Luca Enoch vi trascinerà nell’orrido inferno sulla Terra creato dai morti viventi!