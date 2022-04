Bao Publishing ha annunciato sul numero 78 del famigerato catalogo Preview i nuovi fumetti previsti in uscita a partire da giugno 2022.

Bao Publishing: tutti i fumetti annunciati per giugno 2022

Un’estate fa 2

di Zidrou e Jordi Lafebre

176 pagine – 21 x 28 cm colore, cartonato

€ 23,00

Il primo volume di Un’estate fa è stato una scommessa: Zidrou, uno degli sceneggiatori più importanti della scena belga, non era un nome noto in Italia e Jordi Lafebre, un talento già riconosciuto in Italia dai colleghi fumettisti, era sconosciuto al grande pubblico.

Eppure, la storia delle estati della famiglia dei Faldérault è arrivata in pochissimo tempo al cuore di tutti (al punto che il primo volume è stato ristampato poco dopo l’uscita), toccando le corde più emozionali e nostalgiche di ciascuno di noi, riportandoci alla mente le nostre vacanze in famiglia e tutti quei momenti spensierati delle nostre estati.

Ora, forti anche del successo di Jordi Lafebre con il suo Nonostante tutto, i due autori tornano con il secondo e conclusivo volume di una serie atipica per struttura narrativa (le estati raccontate in ciascun episodio non seguono un percorso cronologico) ma forse, anche per questo, emozionante come poche altre.