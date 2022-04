Le uscite manga Flashbook Edizioni di Aprile 2022 sono state confermate dall’editore attraverso la pagina Facebook ufficiale.

Si tratta dell’esordio di Itsuya-san e dei nuovi volumi di My Roommate is a Cat e The Five Star Stories.

Nell’elencare le uscite, la casa editrice precisa:

Segnaliamo che le date di uscita indicate sono riferite all’invio dei volumi alla DISTRIBUZIONE, non corrispondono alla data precisa di uscita presso i punti vendita, la quale può avvenire alcuni giorni dopo, in base alle tempistiche di distribuzione. Grazie

Le uscite manga Flashbook Edizioni di Aprile 2022

Itsuya-san – She Has A Little Wonders 1

5,90 €

Lo studente delle medie Sakamoto Toki ha una famiglia che non si cura di lui. L’unica persona a cui è affezionato è sua nonna, la quale si sta pian piano dimenticando di lui.

Un giorno, il giovane studente fa la conoscenza di Itsuya Tsuruda, un’insegnante d’arte che fa supplenza nella sua scuola, e della sua coinquilina, Kon.

Nonostante il suo lavoro, Itsuya-san non ha nessun talento artistico, tuttavia possiede un altro tipo di abilità…

My Roommate is a Cat 8

5,90 €

Subaru Mikazuki è un giovane scrittore di gialli che vive in solitudine da quando, ai tempi del liceo, perse i genitori in un incidente stradale. Il ragazzo sta vivendo un momento di crisi.

Un giorno si reca sulla tomba dei suoi genitori ed è lì che incontra una gattina randagia. Gli basta uno sguardo per riattivare in lui la vena ispiratrice e non ci pensa due volte a prendere la micia con sé e portarla a casa in veste di “musa”.

Da questo momento in poi Haru, questo è il nome che le verrà dato, entrerà a far parte della sua vita rivoluzionandola completamente.

Ecco a voi la serie gattofila più adorabile e attesa del momento: My Roommate Is a Cat, nota anche per il recente e omonimo anime trasmesso in Giappone.

The Five Star Stories XVI

9,90 €

Nemici non identificati si avvicinano a Lachesi uno dopo l’altro. A quel tempo, quella GTM…!

Cosa dice la ragazza che è apparsa davanti a Dai Gu e Christine V?

Sull’altro fronte, una forza misteriosa attacca Lachesi e i suoi amici!

Lachesi dai capelli indaco esercita il suo potere in una battaglia inimmaginabile che trascende il tempo e lo spazio!