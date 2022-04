Morbius: ma chi è Milo, il personaggio di Matt Smith?

Nonostante le prime critiche non positive Morbius, il film Marvel prodotto da Sony con Jared Leto nei panni di Micheal Morbius e Matt Smith in quelli di Milo, si è rivelato un buon successo al box office.

Negli Stati Uniti ha guadagnato 39 milioni di dollari nel corso del primo week-end di programmazione, balzando in testa alla classifica dei film più visti.

Anche in Italia la performance è stata simile, facendo registrare la prima posizione nelle sale italiane e incassando la cifra di oltre 1.6 milioni di euro.

I fan Marvel però si sono chiesti a chi facesse riferimento il personaggio interpretato da Matt Smith, ovvero Lucien, ribattezzato Milo dal suo amico d’infanzia Michael Morbius.

Il personaggio in realtà è la “fusione” di due differenti personaggi apparsi nelle storie di Morbius, per quanto entrambi abbastanza oscuri.

L’elemento dell’amico d’infanzia che si trasforma a sua volta in vampiro è mutuato dal personaggio di Emil Nikos, assistente del dottor Morbius durante la sua prima trasformazione e a lungo reputato la sua prima vittima. La sua prima apparizione è in Amazing Spider-Man 102 del 1971.

In una misconosciuta storia apparsa in Amazing Fantasy 17 del 2006 si veniva però a scoprire che Nikos era stato trasformato in vampiro dal Barone Sangue (quindi un vampiro “tradizionale”, non un “vampiro vivente” come Morbius) che lo scagliava contro Morbius colpevole di creare vampiri “impuri”.

L’elemento del miliardario che decide volontariamente di sottoporsi al trattamento che lo rende simile a Morbius è invece proprio di un altro personaggio apparso poche volte, ovvero Loxias Crown, un personaggio che si è scontrato con Spider-Man e l’oscuro supereroe S.H.O.C. in Spider-Man 76 del 1997 prima di interessarsi a Morbius e acquisire i suoi poteri.

Diventato anch’egli un vampiro vivente e assunto l’alias di Hunger, impazzò per le fogne di New York nutrendosi dei Morlock, mutanti che vi vivevano, scontrandosi quindi nuovamente con Spider-Man e l’X-woman Marrow. L’ultima volta lo si è visto coinvolto in una lotta di potere all’interno del Maggia (la versione Marvel della Mafia), quando i suoi piani sono stati sventati ancora una volta da Spider-Man e da Blade.