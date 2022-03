Morbius: l’incredibile affissione 3D a Milano e a Roma

La campagna promozionale di Morbius, il film Marvel prodotto da Sony in uscita il 31 marzo nelle sale cinematografiche, si fa più intensa, come testimonia l’incredibile affissione 3D realizzata a Milano, in via Dante, e a Roma, in piazza Cavour.

Come si può vedere dai video diffusi su Facebook, il personaggio stesso di Morbius sembra strappare il manifesto del film e uscire minacciosamente dall’impalcatura alle spalle.

In questo secondo video è possibile vedere l’affissione 3D di Morbius ancor più da vicino, facendo apprezzare lo straordinario effetto anche a chi non è di Roma o Milano.

Si tratta di un effetto speciale realizzato da Urban Vision, azienda romana con uffici anche a Milano, Londra, Lisbona, Madrid e Lugano specializzata in restauri sponsorizzati e che non è nuova a campagne promozionali d’effetto legate a film Marvel. Nel 2019 infatti, in occasione dell’uscita di Spider-Man: Un Nuovo Universo, aveva realizzato sempre a Milano, un progetto speciale e di grande impatto, costruendo, in prossimità della maxi affissione con la campagna di lancio del film, una ragnatela gigante che collegava i due lati dei Navigli.

Uno dei personaggi più avvincenti e conflittuali dell’universo dei personaggi Marvel di Sony Pictures arriva sul grande schermo il 31 marzo, dopo una lunga serie di rinvii. Il premio Oscar Jared Leto si trasforma nell’enigmatico antieroe Dr. Michael Morbius, tragicamente afflitto da una rara malattia del sangue e determinato a salvare tutti gli altri che possono subire la sua stessa sorte. Il dottor Morbius tenta una scommessa disperata, sperimentando su di sé una cura estrema. Mentre all’inizio sembra essere un successo radicale, dentro di lui si scatena un’oscurità. Il bene prevarrà sul male o Morbius soccomberà ai suoi nuovi misteriosi impulsi?

Diretto da Daniel Espinosa, Morbius è il terzo film dell’universo cinematografico Sony incentrato sui personaggi legati a Spider-Man, dopo Venom e Venom: La Furia di Carnage, un franchise destinato ad espandersi anche con gli annunciati film di Kraven il Cacciatore, Madame Web e altri ancora.