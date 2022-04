Le uscite Panini DC Italia del 7 aprile 2022: le novità

Tutte le uscite Panini DC Italia del 7 aprile 2022, direttamente dal sito Panini; scopriamo insieme le novità della casa editrice.

Le uscite Panini DC Italia del 7 aprile 2022

Lucifer 1

Il Diavolo sulla Soglia

DC Black Label Hits

Autori: Mike Carey, Dean Ormston, Scott Hampton, AA.VV.

Data di uscita: 7 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 176

Formato: 17X26

Contiene: Sandman Presents: Lucifer (1999) #1/3, Lucifer (2000) #1/4

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

ISBN: 9788828738510

16,00 €

Cacciato dal Paradiso e mandato a regnare all’inferno, Lucifer si è licenziato per trasferirsi a Los Angeles.

Quali ripercussioni avrà questa scelta? Cosa succederà in Paradiso, negli inferi e sulla Terra ora che ruoli millenari sono stati messi in discussione?

Entrate nel club più esclusivo, il Lux, gestito nientemeno che dall’ex sovrano dell’Inferno!

Direttamente dalle pagine di Sandman, le avventure del personaggio più controverso della storia dell’umanità!

Batman di Scott Snyder 23

DC Best Seller

Autori: Francesco Francavilla, Giuseppe Camuncoli, Tula Lotay, Scott Snyder, AA.VV.

Data di uscita: 7 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 96

Formato: 16X21

Contiene: All-Star Batman (2016) #7/9

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

4,90 €

Continua il viaggio lungo la galleria dei nemici di Batman… e Poison Ivy sta per rubare la scena a tutti.

Scott Snyder e Tula Lotay reimmaginano una delle figure più seducenti di Gotham City!

Il Cavaliere Oscuro dovrà poi affrontare uno dei suoi avversari più pericolosi e squilibrati, in una strabiliante storia firmata dal grande Giuseppe Camuncoli!

Inoltre, la conclusione di La ruota maledetta, per i disegni di Francesco Francavilla.

Flash 23

Autori: Will Conrad, Jeremy Adams, Alex Sinclair

Data di uscita: 7 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 24

Formato: 17X26

Contiene: Flash (2016) #772

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

ISBN: 9788828738480

3,00 €

Lasciati alle spalle gli errori del passato, Wally West è ancora una volta il Velocista Scarlatto di Central City!

Riunitosi alla moglie Linda e ai figli Irey e Jai, Flash comincia una nuova vita affrontando il suo primo avversario: le bollette!

Mentre il nostro eroe cerca lavoro, una vecchia conoscenza è pronta a scaldare l’atmosfera!

Il ciclo di Jeremy Adams entra nel vivo riportando in scena il lato umano dell’Uomo più veloce del mondo!

Lanterna Verde 23

Autori: Tom Derenick, Ryan Cady, Sami Basri

Data di uscita: 7 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 40

Formato: 17X26

Contiene: Green Lantern Annual (2021) #1

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

ISBN: 9788828738503

5,00 €

Un nuovo capitolo della saga delle Lanterne Verdi e di Jessica Cruz!

Quando l’Anello del Potere Centrale è stato distrutto, Jessica si è trovata bloccata in un settore spaziale remoto.

È stato solo l’inizio delle sue disavventure, in quanto si è trovata di fronte tre Lanterne Gialle decise a conquistare il territorio.

Jessica le ha sconfitte, ma ora sente la chiamata dei loro anelli…

Batman: Giochi di Guerra 1

Tamburi di Guerra

DC Maxiserie

Autori: Ed Brubaker, Bill Willingham, Anderson Gabrych, Pete Woods, AA.VV.

Data di uscita: 7 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 488

Formato: 17X26

Contiene: Batgirl (2000) #53, #55, Batman (1940) #631, Batman: The 12-Cent Adventure (2004) #1, Batman Legends of the Dark Knight (1989) #182, Batman Gotham Knights (2000) #56, Catwoman (2002) #34, Detective Comics (1937) #790 (I)/797 (I), Nightwing (1996) #96,

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

ISBN: 9788828738473

35,00 €

Inizia qui una delle storie di Batman più epiche del nuovo millennio!

Un incontro tra i capi delle varie gang della città finisce nel sangue…

Ben presto lo scontro si sposta nelle strade di Gotham City, e nessuno sarà al sicuro… nemmeno la nuova Robin!

Una saga tragica e violenta che vi lascerà con il fiato sospeso!

Wonder Woman di Greg Rucka 3

DC Library

Autori: Greg Rucka, Rags Morales, Cliff Richards, Nicola Scott, AA.VV.

Data di uscita: 7 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 296

Formato: 17X26

Contiene: Wonder Woman (1987) #218/226, Blackest Night: Wonder Woman (2010) #1/3

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828738046

30,00 €

Si concludono le grandiose imprese di Diana di Themyscira raccontate da Greg Rucka, lo scrittore di Gotham Central e Lois Lane!

Wonder Woman combatte da sempre le minacce più incredibili, ma una battaglia inattesa contro l’Uomo d’Acciaio cambierà definitivamente il suo rapporto con lui!

Chi sono i nemici robotici che stanno per invadere Isola Paradiso?

E cosa succederà quando la Principessa delle Amazzoni sarà costretta a confrontarsi con i tragici eventi di La notte più profonda?

Superman di John Byrne 15

DC Best Seller

Autori: Jerry Ordway, John Byrne, Curt Swan

Data di uscita: 7 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 96

Formato: 16X21

Contiene: Action Comics (1987) #598, Adventures of Superman (1987) #438, Superman: The Earth Stealers (1988) #1

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

4,90 €

Tenetevi forte… Lo stupefacente Brainiac è qui!

Checkmate è a Metropolis!

Misteriosi visitatori dallo spazio hanno rubato un intero pianeta: la Terra!

John Byrne, Jerry Ordway e il mitico Curt Swan uniscono le forze in una sensazionale avventura di Superman!

Superman 1

La Saga dell’Unità: Terra Fantasma

DC Rebirth Collection

Autori: Ivan Reis, Brian Michael Bendis

Data di uscita: 7 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 168

Formato: 17X26

Contiene: Superman (2018) #1/6

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828738329

20,00 €

Inizia qui la raccolta delle storie di Superman firmate da Brian M. Bendis!

Solo e senza alcuno strumento per contattare la propria famiglia, l’Uomo d’Acciaio dovrà affrontare una minaccia di livello globale…

L’intero pianeta è infatti misteriosamente finito nella Zona Fantasma e i suoi prigionieri non vedono l’ora di approfittarne!

L’inizio di una gestione che rimarrà nella storia, anche grazie alle matite di un ispiratissimo Ivan Reis!

Batman: Il Figlio dei Sogni

Autori: Kia Asamiya

Data di uscita: 7 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 352

Formato: 18X26

Contiene: Batman: Child of Dreams

Interni: Bianco e Nero

ISBN: 9788828738121

25,00 €

Batman scritto e disegnato dal maestro giapponese Kia Asamiya, autore di manga amatissimi come Silent Möbius e Dark Angel!

Una troupe televisiva arriva in città per intervistare il Cavaliere Oscuro…

…ma si ritroverà coinvolta in un complicato caso che coinvolge Due Facce, l’Enigmista e altri supercriminali!

Un’appassionante avventura, a cavallo tra Gotham City e Tokyo, che unisce i punti di forza dei comics a quelli dei manga!

Batman 44

Variant Cover

Autori: Ricardo Lopez Ortiz, Riccardo Federici, James Tynion IV

Data di uscita: 7 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 17X26

Contiene: Batman: Fear State: Alpha (2021) #1, Batman (2016) #111 (II)

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

ISBN: 9788828738435

7,00 €

Il piano dello Spaventapasseri è ormai in atto, e Fear State è qui!

Sopraffatto dalle minacce recenti, Batman e i suoi alleati stanno perdendo terreno, con conseguenze catastrofiche!

Le macchinazioni di Peacekeeper-01 e il ritorno di Poison Ivy di certo non li aiutano…

Inoltre, Ghost-Maker affronta un nemico spietato e grottesco!

Lo Schifo di Grant Morrison

Autori: Grant Morrison, Gary Erskine, Chris Weston

Data di uscita: 7 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 352

Formato: 18.3X27.7

Contiene: The Filth (2002) #1/13

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828738206

35,00 €

Greg Feely è un uomo triste e solo, ma la sua vita cambia quando scopre di essere parte di un’organizzazione segreta… con quali scopi?

Una delle opere più disturbanti e ambiziose di Grant Morrison in versione completa e ricca di bonus!

Ambientazioni bizzarre, personaggi strambi, idee originali… e uno scimpanzè assassino pagato dal Cremlino!

Consigliato ai fan di Invisibles, Providence, East of West e Shaolin Cowboy!

100 Bullets 1

Autori: Brian Azzarello, Eduardo Risso

Data di uscita: 7 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 456

Formato: 18.3X27.7

Contiene: 100 Bullets (1999) #1/19, Winter’s Edge (1997) #3

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828738275

42,00 €

L’enigmatico agente Graves avvicina persone comuni con una misteriosa valigetta…

…che contiene le prove del torto da loro subito e una pistola.

Queste persone hanno così il movente e i mezzi per vendicarsi, oltre alla garanzia dell’immunità. Come decideranno di fare?

Il capolavoro noir di Brian Azzarello ed Eduardo Risso, in una splendida versione deluxe!

Batman: Black & White 1

DC Collection

Autori: Greg Smallwood, Emma Rios, J.H. Williams III, Andy Kubert, AA.VV.

Data di uscita: 7 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 312

Formato: 17X26

Contiene: Batman Black and White (2020) #1/6

Rilegatura: Cartonato

Interni: Bianco e Nero

ISBN: 9788828738268

17,00 €