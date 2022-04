Le novità di Prime Video di Aprile 2022 annunciate sui canali social comprendono, tra le altre cose, la nuova serie Wolf Like Me, con Isla Fisher e Josh Gad, e la produzione italiana Bang Bang Baby.

Inoltre prosegue con le stagioni 12 e 13 l’anime Bleach e torna con la stagione 2 la serie animata in rotoscope Undone. Segnaliamo anche l’arrivo, dopo l’uscita nelle sale dell’anno scorso, il film italiano Freaks Out di Gabriele Mainetti, già regista di Lo Chiamavano Jeeg Robot.

Le novità Prime Video di Aprile 2022

01 Aprile

Serie:

Wolf Like Me – Stagione 1

Nei sobborghi di Adelaide, Australia meridionale, il vedovo Gary (Josh Gad) vive con sua figlia Emma (Ariel Donoghue) ed entrambi, soffrendo per la perdita della madre di Emma, faticano a stringere un legame. Una mattina la loro auto viene tamponata da una Jeep che non ha rispettato il semaforo rosso. Emma ha un attacco di panico sul ciglio della strada e viene consolata da Mary (Isla Fisher), la proprietaria della Jeep, che con sorpresa di Gary è in grado di calmare Emma come lui non è mai riuscito. Pochi giorni dopo, Gary e Mary si vedono per un appuntamento e iniziano a conoscersi, ma Mary è riluttante a parlare di sé e quando si rende conto che sta per calare la sera, se ne va frettolosamente. Diventa chiaro che la ragazza nasconde un oscuro segreto che non riesce a rivelare a nessuno, ma dopo un altro incontro casuale, Gary si imbatte accidentalmente nel suo oscuro segreto e scappa terrorizzato. Ciò nonostante, le loro strade continuano a incrociarsi e senza dubbio una forza più grande di loro sembra volerli far incontrare di nuovo.

La Scuola dei Misteri: Las Cumbres – Stagione 2

Film:

Guida Sexy per Brave Ragazze

04 Aprile

Film:

Freaks Out

07 Aprile

Film:

Laura Pausini – Piacere di Conoscerti

08 Aprile

Film:

La Cena delle Spie

11 Aprile

Serie:

Condor – Stagioni 1-2

Lulu Vroumette – Stagione 1

Film:

Una Notte da Dottore

14 Aprile

Film:

Invasion

15 Aprile

Serie:

Outer Range – Stagione 1

17 Aprile

Film:

Belli Ciao

18 Aprile

Film:

Con Tutto il Cuore

22 Aprile

Film:

Sicario: Ultimo Incarico

25 Aprile

Serie:

Bleach – Stagioni 12-13

26 Aprile

Film:

Candyman

28 Aprile

Serie:

Bang Bang Baby – Stagione 1 (Episodi 1-5)

29 Aprile

Serie:

The Handmaid’s Tale – Stagioni 3-4

Undone – Stagione 2

Film: