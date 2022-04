Le novità Disney+ di Aprile 2022

Le novità annunciate da Disney+ per Aprile 2022, attraverso i canali social, prevedono i film inediti Meglio Nate che Niente, Sex Appeal e Fresh, oltre alle serie Single Drunk Female e Le Fate Ignoranti. Arriva anche la serie di documentari Disney Sketchbook, il nuovo reality dedicato alla famiglia Kardashian e tutta una serie di documentari in occasione della Giornata Mondiale della Terra, il 22 Aprile.

Prosegue inoltre la serie Marvel Studios Moon Knight, di cui abbiamo abbondantemente parlato, con un nuovo episodio ogni mercoledì, così come le serie Grey’s Anatomy, Station 19, The Resident, 9-1-1: Lone Star, What We Do in the Shadows, Queens – Regine dell’Hip-Hop, Our Kind of People e The Wonder Years, mentre l’ultima stagione di The Walking Dead viene rilasciata ogni lunedì.

Le serie TV Disney+ di Marzo 2022

Single Drunk Female – 6 Aprile

Star – Stagione 2 – 6 Aprile

Terapia di Coppia… Aperta – 6 Aprile

Le Fate Ignoranti – 13 Aprile

The Dropout – 20 Aprile

Grown-Ish – Stagione 4 -20 Aprile

Better Things – Stagione 5 – 20 Aprile

NCIS – Stagioni 1-8

Dollface – Stagione 2 – 27 Aprile

I film Disney+ di Aprile 2022

Meglio Nate che Niente – 1 Aprile

Mr & Mrs Smith – 1 Aprile

Sex Appeal – 8 Aprile

Fresh – 15 Aprile

Noah – 15 Aprile

La Vita Nascosta – Hidden Life – 29 Aprile

Assassin’s Creed – 29 Aprile

Le serie animate Disney+ di Aprile2022

I Simpson – Stagione 32 – 6 Aprile

The Owl House – Aspirante Strega – Stagione 2 (6 episodi) – 13 Aprile

Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir – Stagione 4 (4 episodi) – 13 Aprile

Mira – Royal Detective – Stagione 2 (5 episodi) – 27 Aprile

Polli Spaziali nello Spazio – Stagione 1 – 27 Aprile

Gli speciali e i documentari Disney+ di Marzo 2022

The Kardashians – Stagione 1 – 14 Aprile

La Tragedia dello Space Shuttle – 15 Aprile

Last Tepui – Vette Inesplorate – 22 Aprile

Ritorno alla Fattoria dei Nostri Sogni – 22 Aprile

Polar Bear – 22 Aprile

Venezia: il Futuro del Pianeta – 22 Aprile

Sketchbook – Stagione 1 – 27 Aprile