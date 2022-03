Nei giorni scorsi Disney ha annunciato l’arrivo sulla sua piattaforma streaming di Sketchbook – Come nasce un disegno. Un documentario diviso in sei episodi in cui alcuni artisti dello studio mostreranno la vera magia, che si cela dietro gli iconici personaggi del mondo Disney.

La serie, prodotta da Supper Club in collaborazione con Walt Disney Animation Studios, arriverà sulla piattaforma il 27 aprile del 2022.

Disney la descrive come una serie intima, profonda e personale, volta alla celebrazione dei personaggi da loro stesso creati. I sei episodi si concentreranno su sei personaggi diversificati tra loro, e ognuno sarà disegnato da un’artista diverso.

Ogni disegnatore racconterà di come il personaggio che sta creando in quel momento lo abbia spinto ad intraprendere questa strada, come creatore e visionario dei Walt Disney Studios.

In calce il trailer della serie Sketchbook – Come nasce un disegno:

Jason Sterman, director ed executive producer, Supper Club, ha dichiarato:

Questa interessante serie, offre uno sguardo unico su questo mondo e su come questi amati personaggi prendono vita. Siamo incredibilmente onorati di presentare questi artisti, che si sono affidati a noi non solo per raccontarci il loro lavoro, ma anche per condividere le loro storie intime e spesso emotive. Non vediamo l’ora che il pubblico venga ispirato a disegnare, o semplicemente che venga immerso in questo singolare e magico mondo.

Ami Astley, senior vice president e brand strategy di Walt Disney Animation Studios ha commentato così l’arrivo della serie su Disney+:

Pensate a tutte le vostre pellicole Disney preferite: che siano quelle storiche, quelle recenti e quelle contemporanee, non importa. Il tutto è nato da una matita, un foglio e un’artista. Ognuno dei nostri disegnatori negli ultimi 60 anni ha regalato emozioni uniche e speciali, e vogliamo raccontarlo in maniera diretta.

Sketchbook – Come nasce un disegno è prodotta da Supper Club in collaborazione con Walt Disney Animation Studios. Per Supper Club, gli executive producer sono Jason Sterman, David Gelb e Brian McGinn mentre per Walt Disney Animation Studios è Amy Astley. Sterman, Leanne Dare e Andrew McAllister sono i registi.

Questo meraviglioso documentario permetterà al pubblico di penetrare all’interno del processo di animazione specifico, mentre alcuni dei talentuosi artisti degli Studios insegnano a disegnare gli amati personaggi Disney, tra cui Kuzco da Le Follie dell’Imperatore, Olaf da Frozen, il Genio da Aladdin e altri.