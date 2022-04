Summer Time Rendering: in arrivo novità sulla serie

Summer Time Rendering sta per presentare alcune novità per tutti gli appassionati. Attraverso un nuovo trailer sta pubblicizzando la sua imminente premiere.

Non solo è stato concesso in licenza dalla Disney per un rilascio internazionale ufficiale dopo il lancio in Giappone, ma è anche una serie di misteri oscuri pieni di intrighi e intensità inaspettata.

Da questo si capisce che, sfortunatamente, Summer Time Rendering non uscirà ancora, per il momento, al di fuori del Giappone.

Tuttavia il pubblico giapponese potrà aspettare la sua uscita a partire dal 14 aprile.

Per celebrare la sua imminente premiere, l’anime ha rilasciato un nuovo oscuro trailer che mette in evidenza tutte le misteriose rivelazioni.

Summer Time Rendering deve ancora confermare una data di uscita internazionale, sfortunatamente, ma è stato confermato che durerà in totale per 25 episodi che adatteranno l’intera serie del manga originale di Yasuki Tanaka.

Il cast prevede i seguenti attori:

Natsuki Hanae nei panni di Shinpei Ajiro ;

; Anna Nagase nei panni di Ushio Kofune ;

; Saho Shirasu nei panni di Mio Kofune ;

; Yoko Hikasa nei panni di Hizuru Minakata ;

; Jin Urayama nei panni di Ginjiro Nezu ;

; Kensho Ono nei panni di So Hishigata ;

; Maki Kawase nei panni di Tokiko Hishigata ;

; Akio Ohtsuka nei panni di Seido Hishigata ;

; Tessho Genda nei panni di Alain Kofune ;

; Yoji Ueda nei panni di Tetsu Totsumura ;

; Katsuyuki Konishi nei panni di Masahito Karakiri.

Summer Time Rendering: il manga

Si tratta di un manga shōnen scritto e disegnato da Yasuki Tanaka, serializzato su Shōnen Jump+ di Shūeisha settimanalmente, dal 23 ottobre 2017 al 1º febbraio 2021.

In Italia la serie è stata concessa in licenza alla Star Comics, che ne ha pubblicato i volumi dal 19 giugno 2019 al 20 ottobre 2021. Cliccando qui è possibile acquistare i volumi digitalmente direttamente dal sito.