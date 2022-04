One Piece sulla la vendetta di Hiyori Kozuki

Le pagine del manga di One Piece stanno narrando una situazione di battaglia ricchissima di compi di scena.

I combattimenti in tutta Onigashima hanno raggiunto un nuovo sorprendente culmine nell’ultimo capitolo della serie.

Dopo l’apparente sconfitta di Rufy contro Kaido, la lotta è tutt’altro che finita poichè Rufy ha sbloccato un potere straordinario.

Ma al di là del conflitto in cima alla Skull Dome, ci sono altri spicchi di trama persistenti in tutta Wano che necessitano ancora di un approfondimento.

Kaido è sicuramente l’ultimo grande nemico di Rufy e degli altri, non è nemmeno il solo nemico di Wano.

Orochi ha fatto molti più danni al paese durante i suoi anni di governo. Nonostante tutte le punizioni che ha ricevuto su Onigashima finora, è ancora vivo e vegeto grazie alla sua abilità del Frutto del Diavolo.

Ma le cose cambiano con il nuovo capitolo della serie. Hiyori Kozuki lo affronta rinchiudendolo, per offrire la necessaria vendetta a nome di suo padre e del suo clan.

I capitoli precedenti hanno mostrato Orochi farsi strada di soppiatto attraverso la Skull Dome e riuscire a rimanere in vita fino a quando non è rimasto bloccato sotto alcune macerie.

Hiyori, tuttavia, lo aveva individuato con l’intenzione di tenerlo occupato. Credendo ancora che sia la Komurasaki che una volta amava, inizia a incrinarsi quando si rende conto che è veramente la figlia di Oden. Orochi implora affinché lo risparmi attraverso altre bugie ma Hiyori non cede.

Portando tutti quegli anni di dolore sulle sue spalle, Hiyori finalmente dice a Orochi in faccia quanto suo padre sia stato danneggiato da lui ma non si è mai tirato indietro.

Credendo nella volontà di Oden come samurai, Hiyori fa una dichiarazione finale in lacrime in qualità di membro dei Kozuki e si prepara ad ucciderlo. È allora che gli ultimi resti dell’ardente dipinto finale di Kanjuro tornano da Orochi, ma invece di ascoltare il suo ordine finale, si scaglia su di lui dandogli fuoco.