Neo Edizioni annuncia un arrivo importante che sarà rilasciato il 13 Aprile: finalmente arriva La grande crociata di Theo Szczepanski, una storia interessante dal sapore medievale.

Ecco la sinossi del fumetto di prossima uscita edito da Neo Edizioni:

In mezzo a stenti, efferate battaglie, agguati, demoni e resurrezioni, Stefano — costantemente in bilico tra ragione e fede — conduce la sua armata di straccioni verso una meta che sembra irraggiungibile.

In calce alcune info al riguardo, insieme alle prime tavole del fumetto:

A proposito dell’autore:

Theo Szczepanski è nato in Brasile, nel 1975. Si è trasferito in Italia nel 2019 e attualmente vive e lavora a Cagliari. Come illustratore, ha lavorato per giornali, riviste, libri didattici e romanzi. Come fumettista, ha pubblicato strisce e storie brevi su riviste specializzate e quotidiani.

Nel 2015 ha pubblicato la prima parte de La Grande Crociata in Brasile. Questa edizione integra una versione completamente rivista e aggiornata della prima parte e presenta ai lettori internazionali, per la prima volta, l’opera nella sua completezza.