Baki Hanma: online il trailer della seconda stagione della serie Netflix

Baki Hanma ha finalmente un trailer riguardante la seconda stagione dell’anime. Netflix nelle scorse ore ha rilasciato una nuova clip dedicata ad uno dei suoi prodotti d’intrattenimento più violenti, visto che la serie è ispirata al tostissimo manga picchiaduro basato sulle arti marziali, scritto e illustrato da Keisuke Itagaki.

Il video in questione si concentra sul personaggio di Pickle, un fighter proveniente dalla preistoria che incanala nel suo corpo una forza animalesca pronta a scatenare un vero inferno sceso in terra.

Ricordiamo che la serie annunciata ha come sottotitolo Son of Ogre. L’arco narrativo raccontato è quello dedicato alla prigione di stato dell’Arizona. Son of Ogre infatti, vede Baki detenuto nel carcere dell’Arizona, dove si è fatto imprigionare per potersi scontrare con “Mr. Unchained” Biscuit Oliva, l’uomo più forte di tutta l’America.

Baki Hanma Season 2 is in production! want to take a sneak peek?

🥊

¡La temporada 2 de Baki Hanma ya está en producción! ¡Echemos un pequeño vistazo a lo que nos espera! pic.twitter.com/VLOnxCK73b — Netflix Anime (@NetflixAnime) March 28, 2022

A Proposito della genesi del manga:

Grappler Baki è un manga di Keisuke Itagaki. È stato pubblicato sulla rivista Weekly Shōnen Champion dal 1991 al 1999, contando 42 volumi. Da tale opera sono stati tratti tre sequel: New Grappler Baki, iniziato nel 1999 e terminato nel 2005, Baki: Son of Ogre, iniziato nel 2005 e finito nel 2012, e Baki Dou.

In seguito sono state tratte due serie anime, la seconda incentrata su un torneo di arti marziali. La serie è approdata anche fuori dal Giappone, grazie a Manga Entertainment, arrivando in Australia e nel Regno Unito.

Nel 2000 è uscito in Giappone un videogioco per PlayStation 2 ispirato al manga intitolato Grappler Baki: Baki Saidai no Tournament. Nel 2003 ne è uscito un altro, per il mercato europeo, intitolato Fighting Fury.

Sinossi:

Baki Hanma, un ragazzo apparentemente manipolato dalla madre Emi Akezawa, cerca di farsi strada nel mondo della lotta da strada.

Dopo che la madre viene uccisa da suo padre Yujiro, considerato l’essere più forte di tutto il pianeta, Baki si pone un solo obiettivo nella vita: diventare il combattente più forte del mondo e sconfiggerlo.

La seconda serie continua la trama della prima, dove viene organizzato il più grande torneo di arti marziali di tutti i tempi: il torneo, che si svolge in un unico giorno, ammette ogni disciplina, che dovrà ammettere ciascuna un solo valido rappresentante, e il vincitore avrà l’onore di sfidare Yujiro Hanma in persona.