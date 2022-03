Bonelli: Le uscite di questa settimana – Dal 28 Marzo al 3 Aprile 2022

Le uscite della settimana sono molteplici, ed anche Sergio Bonelli arricchisce il suo catalogo, che copre fino al 3 Aprile del 2022 ovviamente, partiamo subito e intanto vi ricordiamo che potete visitare il sito e lo shop ufficiale per eventuali acquisti online!

Attica 10 – Eppur non cado giù

Formato: 17×23, b/n

Pagine: 80

Uscita: 29/03/2022

Soggetto: Bevilacqua Giacomo Keison

Sceneggiatura: Bevilacqua Giacomo Keison

Disegni: Bevilacqua Giacomo Keison

Copertina: Bevilacqua Giacomo Keison

Dylan Dog 427 – La vita e il suo contrario

Formato: 16×21 cm, b/n

Pagine: 96

Uscita: 31/03/2022

Soggetto: Simeoni Gigi

Sceneggiatura: Simeoni Gigi

Disegni: Simeoni Gigi

Copertina: Cestaro Gianluca, Cestaro Raul

Julia 283 – Tre donne

Formato: 16×21 cm, b/n

Pagine: 116

Uscita: 01/04/2022

Soggetto: Berardi Giancarlo

Sceneggiatura: Berardi Giancarlo, Mantero Maurizio

Disegni: Marinetti Antonio

Copertina: Spadoni Cristiano

Dagli scavi di un cantiere emergono i cadaveri di tre donne. Uccise nello stesso modo: per strangolamento con un cavo elettrico. Sui loro corpi sono state incise lettere dell’alfabeto, a formare la parola “morte”. Un elemento rituale che fa pensare a un serial killer. Ma qual è il filo rosso che collega le tre donne così diverse: una ragazzina, una prostituta e una consulente finanziaria? Julia dovrà trovarlo per poter dare un’identità all’assassino…

Zagor 681 – La porta dei mondi

Formato: 16×21 cm, b/n

Pagine: 96

Uscita: 01/04/2022

Soggetto: Rauch Jacopo

Sceneggiatura: Rauch Jacopo

Disegni: Della Monica Raffaele

Copertina: Piccinelli Alessandro

Sulle tracce dei ladri della misteriosa sfera di metallo dalle origini sconosciute, Zagor, Cico e il professor Verybad, raggiungono la dimora del facoltoso David Housman, sulle rive del Black Lake. Housman ha fatto rubare la sfera dai suoi uomini, per aggiungerla alla sua collezione di oggetti legati all’esoterismo e all’occulto, ma il suo gesto sta per scatenare forze inimmaginabili. E mentre la villa sul lago si trova assediata da creature mostruose, provenienti da un altro mondo, Zagor deve viaggiare oltre i limiti dello spazio, per impedire che si scateni l’inferno sulla terra.