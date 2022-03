The Prince of Tennis: la serie U-17 World Cup si rivela in un nuovo trailer

Un nuovo trailer e una key art per The Prince of Tennis II: U-17 World Cup sono stati rilasciati, rivelando i nuovi personaggi insieme ai doppiatori ufficiali.

Come riportato da Crunchyroll, la key art e il trailer sono stati rilasciati durante l’AnimeJapan 2022, dando ai fan un assaggio dei nuovi personaggi dell’anime che saranno davvero variegati.

Inoltre, sono stati rivelati anche nuovi doppiatori:

Hiroki Takahashi come Ralph Rhinehart

Kenjiro Tsuda come Dodo Obando

Takayuki Kondō come Kiko Balentien

Naru Kawamoto come Alan Hopkins

Masaya Onosaka come Rocky Meredith

Kohei Kiyasu come Maxwell

Kentarō Tone come Jürgen Borisovich Volk

Tomokazu Seki come Zeus Iliopoulos

Subaru Kimura come J. J. Dorgias

Kazuyuki Okitsu come Alexander Amadeus

Natsuki Hanae come Prince Ludovic Chardard

Questi doppiatori si uniscono a diversi membri del cast originale di The Prince of Tennis, che sono stati confermati per riprendere i loro ruoli classici per The Prince of Tennis II: U-17 World Cup.

Junko Minagawa come Ryōma Echizen

Ryotaro Okiayu come Kunimitsu Tezuka

Hiroki Yasumoto come Hōō Byōdōin

Junichi Suwabe come Keigo Atobe

Sachiko Nagai come Seiichi Yukimura

Yoshimasa Hosoya come Kuranosuke Shiraishi

Tarusuke Shingaki come Eishirō Kite

Mamoru Miyano come Ryōga Echizen

Il principe del tennis è uno spokon manga shōnen giapponese creato da Takeshi Konomi, già autore di Cool. Il manga è pubblicato sul Weekly Shōnen Jump della Shūeisha in Giappone dal 19 luglio 1999 al 3 marzo 2008. La serie è stata poi raccolta in 42 volumi tankōbon. L’edizione italiana è stata curata da Panini Comics, sotto l’etichetta Planet Manga, la quale è stata pubblicata dal 22 febbraio 2007 al 27 aprile 2017.

Dal fumetto è stata tratta una serie televisiva anime di 178 episodi, intitolata Prince of Tennis, prodotta da Trans Art e trasmessa in Giappone dal 10 ottobre 2001 al 30 marzo 2005 su TV Tokyo mentre in Italia è andata in onda su Hiro dall’8 dicembre 2008 al 13 febbraio 2009, dove però vennero trasmessi solo i primi 52 episodi.

A proposito della trama: