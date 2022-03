Flashpoint Beyond: l’evento DC ha ordini deludenti e cambia periodicità

L’annunciata miniserie DC Flashpoint Beyond, la serie evento con protagonista Thomas Wayne che dovrebbe svelare molti misteri del Multiverso, delude le aspettative della casa editrice, almeno a giudicare da quanto è stato comunicato alle fumetterie americane.

La DC Comics ha deciso di apportare alcune modifiche ai programmi di spedizione, alla disponibilità e ai prezzi di ordinazione per i rivenditori per il prossimo Flashpoint Beyond.

Ai rivenditori è stato comunicato che “per garantire che i negozi di fumetti possano soddisfare la domanda per l’attesissima serie in arrivo Flashpoint Beyond, la DC sta offrendo una spedizione gratuita di circa il 50% delle copie di Flashpoint Beyond # 0 di Geoff Johns e Eduardo Risso, per la tiratura normale, la tiratura variant open-to-order e la tiratura a incentivo 1:25. Per aiutare a coprire i costi di spedizione, i negozi riceveranno un credito di trasporto di $ 0,05 per ogni copia in eccedenza Flashpoint Beyond #0 che ricevono”.

Questo significa fondamentalmente che gli ordini per Flashpoint Beyond sono inferiori a quanto si aspettava la DC Comics e pensano che avrà vendite migliori di quanto pensino i negozi di fumetti, quindi stanno inviando un sacco di copie extra del numero 0 ai negozi per provare questa tesi e stimolare eventuali ordini successivi. È una tecnica che hanno utilizzato di recente anche per Aquamen dopo aver ricevuto ordini molto bassi per Aquamen #2.

DC Comics fornirà anche uno sconto aggiuntivo del 5%, in aggiunta al livello di sconto esistente di ogni negozio, su Flashpoint Beyond #1. Ogni numero di Flashpoint Beyond sarà ora anche restituibile.

Inoltre la periodicità è cambiata, e quello che era un titolo quindicinale ora sarà mensile. Di conseguenza invece che a luglio ora si concluderà a ottobre.

Flashpoint Beyond #0 passa dal 5 al 12 aprile.

Flashpoint Beyond #1 passa dal 19 aprile al 3 maggio.

Flashpoint Beyond #2 passa dal 3 maggio al 7 giugno.

Flashpoint Beyond #3 passa dal 17 maggio al 5 luglio.

Flashpoint Beyond #4 passa dal 31 maggio al 2 agosto.

Flashpoint Beyond #5 passa dal 28 giugno al 6 settembre

E Flashpoint Beyond #6, che sarebbe stato annunciato per luglio 2022, verrà pubblicato solo il 4 ottobre. E non sarà quindi sollecitato per alcuni mesi.

Flashpoint Beyond: la preview del primo numero dell’evento DC disegnato da Xermanico