Marvel Studios: ufficialmente in sviluppo un progetto su Nova

Se ne vociferava da tempo, ma ora Deadline riporta che un progetto solista riguardante Nova, il supereroe cosmico della Marvel, sarà sviluppato dai Marvel Studios.

Un progetto dedicato a Nova con Sabir Pirzada come sceneggiatore è infatti stato ufficialmente messo in produzione dai Marvel Studios, anche se al momento non è noto se questo sarà sviluppato come un lungometraggio o una serie limitata per Disney+.

Nova è stato creato da Marv Wolfman e Len Wein per la fanzine Super Adventures nel 1966, e fu quindi redisegnato da John Romita Sr. per il suo debutto Marvel del 1976, sulle pagine del primo numero della serie Nova scritto da Marv Wolfman e disegnato da John Buscema. Il personaggio originale era Richard Rider, un ragazzino che viene investito dal potere di un membro della forza di polizia intergalattica nota come Nova Corps, mortalmente ferito da un nemico, che gli assicura abilità sovrumane tra cui forza, volo e resistenza alle ferite.

La serie di Nova non ebbe moltissima fortuna, e dopo la chiusura con il 25° numero le trame furono chiuse sulle pagine di Fantastic Four. Anni dopo il personaggio fu recuperato per la formazione di giovani supereroi dei New Warriors, e con il tempo tornò ad essere un personaggio di primo piano, fino a ricoprire il ruolo di principale eroe cosmico con la saga Annihilation. Oggi è uno dei leader dei Guardiani della Galassia.

Recentemente un secondo Nova, Sam Alexander, ha fatto il suo esordio in un periodo in cui Rich Rider era ritenuto morto. Molto più giovane, questo Nova è di base sulla Terra e fa parte del gruppo dei giovani eroi noti come Champions, insieme ad altri futuri volti del Marvel Cinematic Universe come Ms. Marvel, Ironheart o il nuovo Spider-Man, Miles Morales.

Per quanto riguarda Pirzada, come tanti sceneggiatori a cui viene affidato un progetto Marvel di alto profilo da sviluppare, ha già lavorato recentemente con la comunità degli scrittori dei Marvel Studios, collaborando con gli sceneggiatori per l’attesissima serie Moon Knight che debutterà il 30 marzo su Disney+.