One-Punch Man: il miglior scontro di Saitama fino ad ora

Le pagine del manga di One-Punch Man stanno raccontando il più grande combattimento di Saitama della serie.

The Human Monster Saga è stata una delle storie più lunghe e selvagge del manga. Dopo la prima introduzione di Garou alla serie, tutti i lettori hanno visto di più circa quello che fa scatenare il villain nel corso dei capitoli.

Con l’introduzione completa della Monster Association, la serie avvia a un’enorme guerra che coinvolge solo i componenti rimasti di ciascuna parte.

Tutti i giocatori più importanti arrivano ​​​​sul campo di battaglia finale per combattere, e quindi anche Saitama è di nuovo in gioco.

Allo stesso tempo, Garou sblocca un nuovo livello di potere per abbattere l’altro obiettivo principale visto nei capitoli precedenti. Ora i due si ritrovano ancora una volta faccia a faccia e Saitama è pronto a sconfiggerlo.

Con il ritorno di Saitama, dopo tutti i combattimenti contro la Monster Association, si poteva pensare ad una lotta tra Saitama e Garou.

Saitama, tuttavia, era più interessato a controllare Genos.

La lotta di Garou e Saitama al vertice della saga dei mostri umani è uno degli aspetti più esilaranti dell’introduzione originale di Garou. Però è tutt’altro che un vero combattimento, grazie alla sua mostrizzazione.

L’ultimo capitolo della serie finalmente riunisce i due mentre risolvono il caos dei loro rispettivi combattimenti. Saitama stabilisce un intenso contatto visivo con Garou.

Quando Garou chiede a Saitama chi fosse, sembra che i due inizieranno una lotta completa. Allo stesso tempo, tuttavia, potrebbe finire per essere l’ennesima sviata poiché finora Garou ha aiutato gli eroi ad affrontare i mostri.

Al di là di questo l’attesa per il prossimo capitolo si fa sempre più impaziente.

One-Punch Man: il manga

Si tratta di un manga realizzato da One e pubblicato sul suo blog a partire dal 3 luglio 2009. Dopo aver raggiunto un alto livello di fama, Yūsuke Murata, il disegnatore, propone a One una collaborazione in cui avrebbe ridisegnato le tavole già pronte.

Dal 14 giugno 2012 la serie è stata serializzata sulla rivista online Weekly Young Jump con cadenza quindicinale e con i capitoli raccolti in tankōbon dal 4 dicembre 2012.

In Italia il manga è stato annunciato dalla Panini Comics per Planet Manga al Lucca Comics & Games 2015.