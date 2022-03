One-Punch Man: il cliffhanger rilascia il nuovo potere di Garou

One-Punch Man ha sfruttato tutta la potenza di Garou negli ultimi momenti del nuovo capitolo della serie!

La saga dei Mostri Umani raggiunge il culmine nei combattimenti finali tra le Associazioni Eroe e Mostri e Garou continua a essere uno dei più intriganti in azione.

I fan vedono come la sua forma mostruosa continua a cambiare il suo corpo rapidamente.

Allo stesso tempo, tuttavia continua a farsi strada attraverso di essa solo con la forza della sua volontà.

Questi due aspetti si sono fusi ulteriormente per portarlo al livello successivo.

L’ultimo capitolo della serie continua questa tendenza poiché dopo il suo combattimento insieme all’eroe pro Metal Bat, Garou diventa ancora più forte contro il mostruoso millepiedi.

Queste sfide hanno spinto Garou sull’orlo del baratro più di qualsiasi altra battaglia che abbia avuto in passato fino ad ora.

A causa di questa avversità però inizia a cambiare anche le proprie capacità. E a partire dal capitolo più recente, apparentemente ha sbloccato completamente il suo potere.

Il capitolo 157 di One-Punch Man riprende subito dopo che Garou ha lanciato il nucleo del millepiedi nello spazio.

L’aveva lanciato in cielo alla fine dell’ultimo capitolo come parte del suo assalto insieme a Metal Bat. Il millepiedi si dà rapidamente alla caccia. Garou si arrampica sul lato del millepiedi con la stessa rapidità con cui vola nello spazio, e non solo lo raggiunge, ma ci arriva così rapidamente che è in grado di distruggere completamente il nucleo e taglia a metà l’enorme corpo del mostro con un solo colpo.

Garou ha un flashback di quando aveva impressionato il suo ex maestro Fang con le sue abilità. Attraverso questo si rende conto di aver sbloccato il suo io più forte.

Considerando il suo mostruoso nuovo potere una benedizione, Garou crede quindi che sia un’evoluzione completa dello stile a cui ha lavorato durante l’intera saga finora.