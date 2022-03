Bastard!!: confermata la data di rilascio e l’ordine degli episodi

Recentemente è stata confermata la data di rilascio di Bastard!!. La nuova serie uscirà su Netflix il 30 giugno di quest’anno.

Riguardo gli episodi, ne saranno pubblicati tredici all’inizio, seguiti da altri undici che arriveranno in una data non specificata entro la fine dell’anno.

Il numero preciso è di ben ventiquattro episodi che vedranno il mago oscuro fare il suo grande ritorno.

La serie non si è limitata a rivelare la data di uscita e il numero di episodi, ma ha anche svelato alcuni nuovi membri del cast che contribuiranno a dare vita a questa storia.

I nuovi membri del cast annunciati includono:

Liden Films si occuperà dell’animazione della serie, con il regista di Goblin Slayer, Takaharu Ozaki, a dirigere lo spettacolo.

Si tratta di una manga realizzato dal mangaka Kazushi Hagiwara creato per la prima volta nel 1988. Pubblicato sulle pagine di Weekly Shonen Jump, ha continuato a farlo fino alla sua conclusione nel 2010, ottenendo ventisette volumi della serie.

In Italia il manga è edito da Planet Manga.

Di seguito ecco la sinossi del manga di Hagitawa:

Dark Schneider, il protagonista è un invincibile stregone di circa trecento anni dalle origini incerte che, nonostante la sua veneranda età, appare fisicamente ancora come un ventenne, ma col cervello di un adolescente viziato. Oltre ad avere un ego sconfinato ed essere di una vanità indecente, Dark è praticamente immortale e sempre pronto ad insidiare le bellissime sacerdotesse, principesse e guerriere -che sembrano tutte saltate fuori da Playboy!- che gli capitano a tiro… anche se in fin dei conti non conclude mai nulla, sotto lo sguardo attento della permalosissima sacerdotessa guerriera Tiara Nort Yoko, responsabile di aver spezzato, con un bacio sulle labbra, il sigillo che lo imprigionava nel corpo del piccolo Rusie Renren.

Per tutta la prima serie del fumetto aleggia la minaccia della resurrezione del dio distruttore Anslasax, una sorta di demone creato dalla ‘magia del tempo antico’ , responsabile dell´annientamento della civiltà precedente, cancellata in soli tre giorni.