Final Fantasy XVI è sicuramente uno dei titoli più attesi in Giappone, nonostante la possibile rivelazione di un remake del capitolo IX della saga.

Attualmente previsto per Playstation 5, il JRPG di casa Square Enix infatti, occupa la prima posizione dei titoli più attesi in Giappone, dominando la classifica stilata su Famitsu, un noto magazine del Paese. Ma nonostante l’enorme hype, a dominare la top 10 della classifica è ancora una volta Nintendo Switch.

Bayonetta 3 e Dragon Quest X Offline occupano il secondo e il terzo posto, seguiti da Splatoon 3, e The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 che coprono ampiamente la quarta e la quinta posizione. Nella top 10 si fa spazio anche l’espansione di Monster Hunter Rise: Sunbreak.

Ecco la classifica discussa in questo articolo, che copre le prime 30 posizioni dei titoli videoludici più attesi in Giappone. Final Fantasy copre la prima posizione:

1. [PS5] Final Fantasy XVI – 705 voti

2. [Nintendo Switch] Bayonetta 3 – 586 voti

3. [Nintendo Switch] Dragon Quest X Offline – 548 voti

4. [Nintendo Switch] Splatoon 3 – 546 voti

5. [Nintendo Switch] The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 – 527 voti

6. [Nintendo Switch] Kirby e la Terra Perduta – 435 voti

7. [Nintendo Switch] Ushiro – 318 voti

8. [PS5] Pragmata – 254 voti

9. [Nintendo Switch] Monster Hunter Rise: Sunbreak – 228 voti

10. [PS4] Dragon Quest X Offline – 159 voti

11. [PS4] Anonymous;Code – 154 voti

12. [Nintendo Switch] Live A Live – 143 voti

13. [PS4] Relayer – 138 voti

14. [PS5] Forspoken – 125 voti

15. [Nintendo Switch] 13 Sentinels: Aegis Rim – 124 voti

16. [PS5] Star Ocean 6 – 122 voti

17. [PS5] Dragon Quest X Offline – 120 voti

18. [PS5] Relayer – 119 voti

19. [Nintendo Switch] Fire Emblem Warriors: Three Hopes – 111 voti

20. [Nintendo Switch] Xenoblade Chronicles 3 – 109 voti

21. [Nintendo Switch] Metal Max: Wild West – 106 voti

22. [PS4] Star Ocean 6 – 90 voti

23. [PS4] Granblue Fantasy Relink – 88 voti

24. [Nintendo Switch] eBaseball Powerful Pro Baseball 2022 – 87 voti

25. [Nintendo Switch] Anonymous;Code – 85 voti

26. [Nintendo Switch] Neptunia x Senran Kagura: Ninja Wars – 72 voti

27. [Nintendo Switch] Metal Dogs – 71 voti

28. [PS4] Hyperdimension Neptunia: Sisters vs. Sisters – 69 voti

29. [PS4] Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake – 67 voti

30. [Nintendo Switch] EVE ghost enemies – 66 voti

Una classifica interessante che pone ancora una volta Nintendo Switch come console dominante in Giappone, che non cala la sua passione al riguardo.

Ricordiamo che In totale ad oggi sono stati venduti 532.34 milioni di videogiochi per Nintendo Switch in tutto il mondo (i numeri ovviamente al prossimo aggiornamento saranno sicuramente già variati).