SEGA chiude definitivamente le sue sale giochi presenti da tempo immemore in Giappone. Ad apprendere questa notizia molti appassionati di videogiochi proveranno un senso di malinconia, visto che si tratta di un pezzo inestimabile della storia videoludica.

Da alcuni anni il settore era in declino, e la pandemia COVID-19 ha dato il colpo finale che ha condotto alla chiusura definitiva delle sale giochi.

Proprio a causa della situazione sanitaria che ha scosso e distrutto lentamente il mondo intero, nel corso del 2020 SEGA Sammy aveva venduto l’85,1% delle azioni di SEGA Entertainment all’azienda Genda.

All’inizio di quest’anno, SEGA aveva annunciato che avrebbe venduto anche il restante 14,9% della sua divisione Entertainment, e così è stato infatti.

The SEGA Arcades in Akihabara have been rebranded to GiGO! 😭 Before After pic.twitter.com/gGuhONbqA5 — Genki✨ (@Genki_JPN) March 18, 2022

Successivamente alla vendita, come era ovvio aspettarsi, SEGA Entertainment ha cambiato nome in Genda GiGO Entertainment, e adesso tutte le sale giochi giapponesi stanno cambiando nome in GiGO.

Nella storica Akihabara qualche giorno fa, tutti i cittadini di Tokyo hanno visto il cambiamento, che senza ombra di dubbio li ha incuriositi e allo stesso tempo scosso nell’anima.

This comes after Sega Sammy Holdings Inc. sold off its shares in the Japanese arcade operating business earlier this year!https://t.co/3Hc91UX1iF — Genki✨ (@Genki_JPN) March 18, 2022

GiGO stands for

[Get into the Gaming Oasis] 🤷🏾‍♂️ pic.twitter.com/8xPWco9Odg — Genki✨ (@Genki_JPN) March 18, 2022

SEGA è una società multinazionale giapponese che sviluppa e pubblica videogiochi, sia arcade sia per piattaforme domestiche, con sede a Tokyo.

Ha sviluppato e pubblicato anche console con il proprio marchio dal 1983 al 2001, ma dopo una ristrutturazione aziendale interna annunciata il 31 gennaio 2001 ha decretato la fine della produzione di ogni console.

Da allora la produzione di arcade è continuata, ma la riorganizzazione ha portato la compagnia a focalizzarsi nello sviluppo di videogiochi destinati a console di terze parti.