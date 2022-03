Irredeemable e Incorruttible di Mark Waid diventano un film per Netflix

BOOM! Studios ha rivelato che Irredeemable e Incorruptible di Mark Waid e Peter Kraus sono diretti su Netflix. L’adattamento cinematografico sarà diretto dal vincitore del BAFTA Film Award Jeymes Samuel da una sceneggiatura di Kemp Powers (sceneggiatore di One Night in Miami e Soul, e regista del prossimo Spider-Man: Across the Spider-Verse), Joaquim Dos Santos e Justin Thompson.

Irredeemable (con la sua serie spin-off Incorruttible) è un fumetto ideato da Mark Waid, celebre autore noto per il suo lavoro su Captain America, Flash, Daredevil, JLA e per il celeberrimo Kingdom Come in coppia con Alex Ross. La trama della serie è ben riassunta nella sinossi ufficiale:

Quando il supereroe più potente e amato del mondo, il semi-divino Plutoniano, inizia inspiegabilmente a massacrare tutti sulla Terra, l’unica persona che può fermarlo è il suo ex arcinemico, il super potente nemico Max Damage. Spinto controvoglia nel ruolo di salvatore, Max deve scoprire il misterioso passato del Plutoniano per scoprire come abbatterlo. Ma può scoprire cosa ha fatto impazzire il Plutoniano prima che i suoi stessi super poteri degenerativi gli facessero perdere la testa?

Il film sarà prodotto da Shawn Carter, James Lassiter e Stephen Christy e Ross Richie per BOOM! Studios. Kemp Powers e Adam Yoelin sono i produttori esecutivi del film. Mette Norkjaer supervisionerà il progetto di BOOM! Studios.

Irredemeeble (37 numeri) e Incorruptible (30 numeri), uscite negli Stati Uniti tra il 2009 e il 2012 (anno in cui Mark Waid è stato insignito dell’Eisner Award come miglior scrittore), sono state pubblicate in Italia da Italycomics, con l’ultimo numero uscito nel 2016.

La decisione di Netflix di realizzare un film dall’opera di Mark Waid piuttosto che una serie di Irredeemable può essere derivata dal flop dell’adattamento di Jupiter’s Legacy di Mark Millar, cancellato dopo una sola stagione. La lentezza dello svolgimento è stato vista infatti come una delle caratteristiche peggiori della serie supereroistica.