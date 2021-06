Incredibile ma non troppo Netflix ha annunciato di aver cancellato la sua nuova serie supereroistica Jupiter’s Legacy arrivata meno di un mese fa (qui la nostra recensione), tratta dall’omonimo fumetto di Mark Millar che ne aveva supervisionato anche la versione seriale.

Come riporta Deadline, caso più unico che raro, la piattaforma streaming ha allo stesso tempo ordinato lo spin-off per mantenere vivo il franchise, nonostante tutti gli attori del cast sia stati liberati dal contratto che scadeva a breve.

Supercrooks – questo il titolo dello spin-off – sarà dedicato ai super villain dell’universo di Jupiter’s Legacy, già nominati e molto importanti nella controparte cartacea.

A proposito di Jupiter’s Legacy

Jupiter’s Legacy vedeva nel cast Josh Duhamel (Las Vegas) nei panni di Sheldon Sampson/Utopian nei panni del leader della vecchia generazione di supereroi; Leslie Bibb (Popular) nel ruolo di Grace Sampson/Lady Liberty, la moglie di Sheldon; Ben Daniels (The Exorcist) come Walter Sampson/Brainwave, il fratello maggiore di Sheldon; Elena Kampouris (American Odyssey) nei panni di Chloe Sampson, la figlia di Sheldon e Grace, che si è allontanata da quella vita; Andrew Horton (Doctors) che era Brandon Sampson/The Paragon, il figlio della coppia ed erede di Sheldon; Mike Wade (SEAL Team) nel ruolo di Fitz Small/The Flare, un altro membro della “vecchia” squadra; e infine Matt Lanter (Timeless) nei panni di George Hutchison, il migliore amico di Sheldon poi sua nemesi.

Supercrooks sarà incentrato sul gruppo di super cattivi, artisti della truffa e imbroglioni che si riuniranno per il più grande caso di sempre. Il crimine paga e loro lo proveranno. Alcune persone vogliono solamente divertirsi e fare soldi facili in modo losco. Se qualche supereroe si metterà sulla loro strada… non verrà risparmiato!

