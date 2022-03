Yu-Gi-Oh! annuncia un nuovo manga

Yu-Gi-Oh per molti anni ha creato nuovi contenuti e pare di non avere intenzione di fermarsi.

Di fatto è possibile affermare che il franchise è pronto per pubblicare un nuovo manga speciale e condividerà le storie di diverse carte Yu-Gi-Oh tra cui la loro tradizione e origine.

In questi giorni, tutti gli occhi sono puntati sul gioco di carte come Yu-Gi-Oh! Master Duel che lo ha reso più accessibile che mai. E dopo anni di richieste e di aspettative, i nostri Duel Monsters stanno per ottenere il loro manga che si tuffa nella loro ricchissima tradizione.

Tutti gli appassionati della serie sono entusiasti della rivelazione, anche se queste sono tutte le informazioni a disposizione.

Sembra che V-Jump ospiterà questo nuovo manga, quindi ci si può aspettare aggiornamenti mensili una volta che la serie debutterà.

Al momento, non si può comunicare con certezza quando Yu-Gi-Oh lancerà questa nuova serie, ma i report attuali suggeriscono che inizierà nell’aprile 2022, quindi non si dovrà attendere moltissimo.

Questa nuova serie sarà una delizia per i fan che hanno sempre voluto saperne di più sui Duel Monsters del GCC.

In passato, l’anime ha esplorato le origini delle sue carte più famose, ma ce ne sono molte da vedere.

Dato il recente aumento di popolarità del gioco di carte, non c’è mai stato un momento migliore per lanciare questo tipo di progetto. E quando ogni nuovo capitolo sarà pubblicato, puoi scommettere Yu-Gi-Oh! Master Duel vedrà un afflusso di giocatori!

Yu-Gi-Oh: il manga e l’anime

Si tratta di una serie televisiva di anime ispirata al manga Yu-Gi-Oh! di Kazuki Takahashi. È basata principalmente sul manga originale a partire dal volume 8 in avanti.

La serie consiste di 224 episodi, di cui l’ultimo è stato trasmesso per la prima volta in Giappone il 29 settembre 2004.

In Italia la serie è stata trasmessa in prima visione dal 1º settembre 2003 al 2 aprile 2006 su Italia 1 ed in seguito replicata su Italia Teen Television, Boing e Hiro. La sigla italiana, intitolata Yu-Gi-Oh!, è cantata da Giorgio Vanni, su testo di Alessandra Valeri Manera e musica di Max Longhi e Giorgio Vanni.