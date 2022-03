Black Cover: online il primo trailer del film in uscita nel 2023

Black Cover The Movie: online il primo trailer del film in uscita nel 2023

Black Cover ha abbracciato una bella fetta di fan durante gli anni, che sicuramente apprezzerà questa notizia che riporteremo in seguito. Il film dedicato al franchise giapponese arriverà nel 2023 e oggi è stato rilasciato un trailer al riguardo.

Per i fan dell’anime sparsi per il mondo, l’evento annuale Jump Festa è uno degli eventi più attesi dell’anno, specialmente in terra nipponica. In questo evento vengono svelati tutti gli anime di prossima uscita, comprese le date, i trailer, il cast e via discorrendo.

Durante l’ultimo evento, datato Dicembre 2021, è stato annunciato il lungometraggio animato di Black Cover. Oggi abbiamo un primo assaggio che anticipa una qualità non indifferente che farà sicuramente gola agli appassionati. Confermato il 2023 come anno d’uscita, senza il mese e il giorno purtroppo. Una finestra di rilascio papabile potrebbe essere quella inerente all’8° anniversario dell’opera scritta e disegnata da Yuki Tabata. Non ci sono ancora notizie che confermano l’ipotesi al momento.

Gli appassionati europei della storia però, dovranno attendere una data ancora non specificata per godersi il film, visto e considerato che il Giappone proietterà per primo la pellicola in questione, per poi espandere il prodotto nel resto del mondo. Il film di Black Cover molto probabilmente uscirà sulle piattaforme streaming come Netflix, Crunchyroll o Amazon Prime Video, senza escludere la possibilità di eventi speciali organizzati nei cinema italiani, come spesso accade.