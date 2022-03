One Piece: svelato l’attacco più sorprendente di Kaido

One Piece ha scatenato una delle tecniche più sorprendenti di Kaido con il nuovo capitolo della serie!

Mentre il culmine della guerra attraverso Onigashima si avvicina rapidamente, l’isola galleggiante è ora pericolosamente vicina a schiantarsi sulla sottostante capitale dei fiori di Wano.

Ciò significa che ora è più critico che mai per Rufy sconfiggere davvero Kaido con ogni mezzo necessario.

Mentre il combattimento continua è solo diventato più esausto e disperato ad ogni attacco. È quasi come se fosse vero il contrario per Kaido dato che è diventato sempre più complicato e letale ora che sta combattendo seriamente.

Gli ultimi momenti della loro battaglia sono più in vista che mai con il nuovo capitolo della serie.

Rufy si sta spingendo oltre i suoi limiti e sta facendo del suo meglio per sconfiggere Kaido con i suoi ultimi sforzi di Gear Fourth.

Le cose hanno preso una piega ancora più sorprendente. Questo perché è stato rivelato che mentre Rufy inizialmente è stato in grado di danneggiare Kaido con i suoi pugni Snakeman, Kaido può usare magistralmente anche l’Haki di osservazione.

Kaido poi scatena la sua tecnica “Ladro ubriaco” e copia completamente la rapidità e la traiettoria selvaggia dei pugni di Rufy.

Il capitolo 1042 di One Piece rivela che i pugni di Snakeman di Rufy sono in grado di danneggiare Kaido inizialmente.

È sorpreso dal fatto che Rufy sia in grado di piegare la traiettoria dei suoi pugni poiché sembra impossibile per la gomma, ma si è rivelato essere un semplice fastidio per l’Imperatore.

Non solo il suo attuale stile da ubriacone si scrolla facilmente di dosso l’impatto dei pugni di Rufy, ma usa il suo Haki di osservazione per “copiare” i pugni Snakeman di Rufy volando secondo gli stessi schemi diagonali.

Sfrecciando come un “ladro ubriaco” nella sua forma di drago, Kaido colpisce facilmente Rufy.